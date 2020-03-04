В Северном округе Москвы появится новый коворкинг-центр

В Северном округе столицы откроется новый коворкинг центр: он разместится в ранее пустовавшем заброшенном здании по адресу Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1. После капитального ремонта дом начнет новую жизнь и станет центром для общения и творчества. Предполагается, что ремонтные работы завершатся уже к концу 2020 года. После этого в здании заработает коворкинг-центр Государственного бюджетного учреждения «Московский дом общественных организаций».

- Здесь некоммерческие организации смогут не только воспользоваться помещением для проведения мастер-классов или лекций, но и получить другую многопрофильную поддержку: правовые, бухгалтерские и юридические консультации, а эксперты будут информировать посетителей о том, как стать волонтером или найти работу в НКО, - рассказали «КП» в Департаменте капитального ремонта города Москвы. - В помещении с комфортом смогут разместиться до 200 человек.

Здание на Ленинградском проспекте - старинное: оно было построено еще до революции в 1880 году. Последний раз капитальный ремонт здесь делался больше 30 лет назад. С 2016 года дом пустовал, постепенно вешал и разрушался. Со стен осыпалась штукатурка, потолок от влаги пошел желтыми разводами, крыша и стропила пришли в аварийное состояние и грозили вот-вот рухнуть.

Сейчас в здании полным ходом идет ремонт. Работы предстоит немало — в доме три этажа, его общая площадь более 1000 квадратных метров. Строители демонтируют пришедшие в негодность полы и гипсокартонные перегородки, убирают старую облицовку стен и подвесные потолки. Крышу здания полностью поменяют - старое кровельное покрытие площадью более 440 квадратных метров практически сгнило из-за влаги. Планировку дома сохранят, но поменяют назначение помещений: на первом этаже разместятся актовый зал, на втором — кабинеты, на третьем этаже - офис администрации. Дом оборудуют новым лифтом, полностью поменяют полы, потолки, окна, двери и настенные покрытия.

Одна из важных задач данного проекта - обеспечить комфорт маломобильных посетителей и людей с особыми потребностями.

- В здании будут установлены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения со шрифтом Брайля, - рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. - Также проектом предусмотрено оборудование отдельных уборных кабин с системой двусторонней связи с персоналом. В случае возникновения экстренных ситуаций нажатием клавиши «Спасатель» можно будет вызвать обслуживающий персонал.

Возле одной из входных дверей будет установлен специальный подъемник, который поможет людям на инвалидных креслах без проблем попадать внутрь здания. Вторая входная площадка будет находиться на уровне земли. После капитального ремонта и монтажа специального оборудования здание нового коворкинг-центра станет полностью приспособленным для маломобильных горожан.