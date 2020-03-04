2020-03-04T11:41:41+03:00
Общество

В Северном округе Москвы появится новый коворкинг-центр

Заброшенное здание на Ленинградском проспекте после капитального ремонта обретет вторую жизнь
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Северном округе столицы откроется новый коворкинг центр: он разместится в ранее пустовавшем заброшенном здании по адресу Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1. После капитального ремонта дом начнет новую жизнь и станет центром для общения и творчества. Предполагается, что ремонтные работы завершатся уже к концу 2020 года. После этого в здании заработает коворкинг-центр Государственного бюджетного учреждения «Московский дом общественных организаций».

- Здесь некоммерческие организации смогут не только воспользоваться помещением для проведения мастер-классов или лекций, но и получить другую многопрофильную поддержку: правовые, бухгалтерские и юридические консультации, а эксперты будут информировать посетителей о том, как стать волонтером или найти работу в НКО, - рассказали «КП» в Департаменте капитального ремонта города Москвы. - В помещении с комфортом смогут разместиться до 200 человек.

Здание на Ленинградском проспекте - старинное: оно было построено еще до революции в 1880 году. Последний раз капитальный ремонт здесь делался больше 30 лет назад. С 2016 года дом пустовал, постепенно вешал и разрушался. Со стен осыпалась штукатурка, потолок от влаги пошел желтыми разводами, крыша и стропила пришли в аварийное состояние и грозили вот-вот рухнуть.

Сейчас в здании полным ходом идет ремонт. Работы предстоит немало — в доме три этажа, его общая площадь более 1000 квадратных метров. Строители демонтируют пришедшие в негодность полы и гипсокартонные перегородки, убирают старую облицовку стен и подвесные потолки. Крышу здания полностью поменяют - старое кровельное покрытие площадью более 440 квадратных метров практически сгнило из-за влаги. Планировку дома сохранят, но поменяют назначение помещений: на первом этаже разместятся актовый зал, на втором — кабинеты, на третьем этаже - офис администрации. Дом оборудуют новым лифтом, полностью поменяют полы, потолки, окна, двери и настенные покрытия.

Одна из важных задач данного проекта - обеспечить комфорт маломобильных посетителей и людей с особыми потребностями.

- В здании будут установлены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения со шрифтом Брайля, - рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. - Также проектом предусмотрено оборудование отдельных уборных кабин с системой двусторонней связи с персоналом. В случае возникновения экстренных ситуаций нажатием клавиши «Спасатель» можно будет вызвать обслуживающий персонал.

Возле одной из входных дверей будет установлен специальный подъемник, который поможет людям на инвалидных креслах без проблем попадать внутрь здания. Вторая входная площадка будет находиться на уровне земли. После капитального ремонта и монтажа специального оборудования здание нового коворкинг-центра станет полностью приспособленным для маломобильных горожан.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые линии метро в Москве: Бирюлевская пойдет от ЗИЛа в центр, а Рублево-Архангельская - в ближнее Подмосковье
В столице сейчас начинают строить сразу три новые линии метро - Бирюлевскую, Рублево-Архангельскую и Коммунарскую. В Стройкомплексе столицы рассказали, где пройдут маршруты и какая от них польза будущим пассажирам
Новости 24
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 50 рейсов
«Остров мечты»: Девять сказочных миров и более 20 аттракционов
Начальником ГУ МЧС России по Москве назначен Сергей Желтов
Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий
Отец первоклашки, получившего ожоги от кварцевой лампы, рассказал о здоровье сына
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен
Мемориальную доску Юрию Лужкову установят в Москве
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке
8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным
Серийного вора задержали в Домодедово
На mos.ru открылся раздел о профилактике коронавируса
Пассажиры московского метро воспользовались БКЛ почти 60 млн размещали
Погода в Москве на 3 марта 2020 года: небольшой дождь и +6 днем
Собянин объявил о профилактических мерах в столице из-за коронавируса
Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице
Полиция задержала в Москве банду мошенников
В выходные «Остров мечты» посетили более 150 тысяч человек
Наталья Сергунина рассказала о городской программе «Сделано в России»
Пассажир упал на рельсы на зеленой линии метро Москвы
В Подмосковье зарезали водителя такси
Погода в Москве на 2 марта 2020 года: в город пришла дождливая весна
Валерий Гергиев: Орган в «Зарядье» уникален по своему звучанию
Пианист Борис Березовский назвал шедевром новый орган в МКЗ «Зарядье»
Денис Мацуев отметил важность открытия Большого органа в «Зарядье»