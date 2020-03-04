Бесплатный проезд для женщин Москвы и Подмосковья 8 марта: вход в метро - через специальный турникет, на электричку - по льготному билету из кассы

Многих горожан и особенно горожанок порадовала новость о бесплатном проезде в общественном транспорте 8 марта. Причем без билета будут кататься жительницы Москвы и Московской области везде - и внутри МКАДа, и за его пределами в Подмосковье. Такой подарок в честь Международного женского дня придумали мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев.

В праздник транспорт для прекрасных дам будет работать так:

- в метро, на МЦК и монорельсе женщин на всех станциях будут впускать через специальный украшенный турникет. Его створки будут открыты весь день 8 марта;

- в автобусе, троллейбусе, трамвае в Москве и Подмосковье - свободный вход через все двери. Если у пассажирки есть разовый билет или единый, то его не нужно прикладывать к валидатору;

- на электричку и в поезда МЦД - сначала нужно получить бесплатный билет в кассе на станции, а потом пройти через турникет на платформу.

Акция не коснется аэроэкспрессов и такси. Хотя в некоторых частных фирмах-перевозчиках в Международный женский день тоже стараются удивить женщин, например, дарят скидки или букеты.

Напомним, парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной. Причем не только для женщин, но и для всех водителей