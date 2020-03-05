Слухи о коронавирусе сильно преувеличены

Коронавирус сегодня тема № 1. Многие СМИ и блогеры не прочь хайпануть на этом, пытаясь заработать или поднять количество подписчиков. Причем грешат не только россияне, но и жители других стран. Каждый день в интернете всплывают несколько сообщений о том, что вирус берет новые города, умирают миллионы китайцев, итальянцев, иранцев, а власти все скрывают. Авторы фейков мгновенно получают новых читателей и просмотры. Неудивительно, что фальшивые сообщения продолжают сыпаться на нас со всех сторон без остановки.

ДОБРАЛИСЬ ДО ШКОЛЬНЫХ ЧАТОВ

Пожалуй, самыми активными в интернете стали украинские фабрики троллей и так называемые кибердружинники. Еще совсем недавно они бомбили Россию звонками и письмами о минировании. А теперь с таким же рвением штампуют фейки о тяжелой медицинской ситуации в России. Панику нагоняют и американские СМИ, которые помогают Трампу и сенату США вести торговую войну с Китаем. Кстати, одна из страшилок как раз касается посылок с популярного в России интернет-супермаркета AliExpress. Якобы с онлайн-товарами в Россию прилетает коронавирус. Даже если предположить, что это действительно так, по данным медиков, вирус не способен выжить во время доставки посылки из Китая.

По всему миру люди уже так напуганы неведомой заразой, что порой буквально лезут в бутылку. Фото: facebook.com

Выдумщики добрались и до школьных чатов в WhatsApp. Например, в начале февраля родительские группы закидали сообщениями о массовом закрытии московских школ на карантин. В Министерстве просвещения и Минздраве опровергли эту информацию. Но мамы и папы все равно волновались. Ведь авторы фейка не успокоились. К своим сообщениям они приложили фото документов... за 2011 год. Тогда в самом деле несколько школ временно отпустили учеников домой из-за вспышки сезонного гриппа и ОРВИ. Но разве кто станет сейчас разбираться?

ЗАГОВОР МЕРЕЩИТСЯ ВЕЗДЕ

Все фейки подогреваются еще и представителями российской оппозиции. В одном из своих последних выпусков Навальный утверждает, что вирус угрожает миллионам россиян, обвиняя власть в «преступлении против народа». Ему пришла на ум конспирологическая теория о том, что якобы зараза уже бродит по всей России, но правду от нас скрывают. Почему же тогда все «лидеры оппозиционного мнения» спокойно разгуливают по городу и выступают на митингах без медицинских масок? Эти же люди уверяют всех, что желающие провериться на вирус сталкиваются с кучей сложностей. А на самом деле направление на анализ можно получить в поликлинике через терапевта по стандартной схеме.

Украинские фабрики троллей штампуют фейки о тяжелой медицинской ситуации в России.