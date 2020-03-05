Грузчик магнитом случайно вытащил противотанковую мину из Москвы-реки

4 марта в полицию обратился перепуганный мужчина, который сообщил, что случайно обнаружил противотанковую мину. Днем того дня 44-летний Сергей О* исследовал дно Москвы-реки с помощью магнита. Внезапно, что-то тяжелое намертво приклеилось к аппарату. Радостный мужчина стал вытягивать из воды клад, ожидая чего угодно, кроме боевого снаряда. Увидев, что "улов" опасен для жизни, Сергей сразу позвонил в полицию.

- Прибывшие в район станции метро "Технопарк" оперативники установили, что Сергей выловил из Москвы-реки противотанковая мину. Снаряд был изъят специалистами для дальнейшего исследования и экспертизы, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полицией проводится проверка по факту взрывоопасной находки. Оперативникам предстоит установить как давно мина лежала в реке и откуда могла там взяться.