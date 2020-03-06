Парашютных дел мастерицы

В наше время представительницы лучшей половины человечества освоили уйму новых профессий. Есть женщины, которые водят поезда метро и 100-тонные самосвалы, работают спасателями, профессионально играют в футбол. Впрочем, многие профессии хоть и называются по старинке «чисто женскими», но теперь это та-а-акие высокотехнологичные и непростые профессии!

Солнечногорский механический завод основан в 1869 году, а сегодня предприятие - лидер в России по производству парашютных систем. Системы спасательные, грузовые, тормозные, десантные - продукция предприятия пользуется спросом более чем в 30 странах мира. И на многих участках этого производства трудятся женщины. 75% коллектива этого предприятия - представительницы прекрасного пола. «Наша работа очень ответственна, от каждой строчки зависит, как раскроется парашют, мы проверяем каждый стежок. Работаю я тут уже 6-й год, - рассказывает Ольга Санникова. - У нас хороший и дружный коллектив, работа мне очень нравится».

«ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ!»

Накануне Международного женского дня 8 Марта на предприятие приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, чтобы встретиться с заводчанками и лично поздравить с наступающим праздником.

- Я хочу пожелать вам здоровья, благополучия, настоящего женского счастья! Желаю, чтобы предприятие, которое профессионально, добросовестно, эффективно работает многие годы, и дальше развивалось, чтобы были надежные и долгосрочные заказы, - сказал губернатор. - С наступающим праздником, дорогие женщины!

Встреча получилась теплой. Женщины задавали губернатору вопросы, получали ответы. Например, уже в начале беседы зашла речь о благоустройстве - в Солнечногорске в прошлом году начался большой проект по преображению набережной озера Сенеж.

- У нас большая программа в области по благоустройству, - напомнил Андрей Воробьёв. - Каждый год открываем новые объекты. Надо, чтобы в каждом городе ты мог безопасно погулять, провести время в парке или сквере - чтобы там было комфортно и спортом заниматься, и просто посидеть на скамейке.

Поговорили о многом: о родительском контроле за качеством детского питания в школах (Московская область первой ввела такую систему), о программе «Активное долголетие», которая невероятно востребована у пенсионеров Подмосковья.

РАБОЧИЕ ДИНАСТИИ

Андрей Воробьёв отдельно поздравил ветеранов завода.

Антонина Михайловна Клюева пришла на предприятие во время Великой Отечественной войны и проработала здесь 42 года швеей-мотористкой, мастером. Она один из самых уважаемых и заслуженных работников завода.

«Практически вся моя жизнь прошла здесь. Нам было всего по 17 лет, мы работали по 18 часов без выходных. Мы, по сути, жили здесь, спали на чурочках в котельной, - рассказала ветеран. - Я обучила многих пэтэушников. Помню, как ко мне пришли четыре девочки из детдома, я все нюансы работы им показала. Сейчас все они здесь работают», - рассказала Антонина Михайловна.

Гордость предприятия - несколько рабочих династий, представители которых трудятся здесь уже на протяжении трех-четырех поколений. Например, общий трудовой стаж Ивановых - 150 лет, а Никитиных - 243 года!

Юлия Никитина как раз представительница нового поколения рабочей династии, которую начала много лет назад еще ее прабабушка. С тех пор на заводе трудились больше десятка Никитиных.

- Я сама на заводе с 14 лет, - рассказывает Юлия. - Здесь отработала практику, когда училась в лицее, а потом летом здесь подрабатывала. А в 2010 году уже пришла на постоянную работу.

Большую часть коллектива Солнечногорского механического завода составляют женщины. Фото: Константин Семенец.

8 МАРТА - БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

Во время встречи сотрудницы завода поблагодарили Андрея Воробьёва за подарок - бесплатный проезд в праздничный день. «Мы с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняли решение - сделать 8 Марта весь общественный транспорт в области и столице бесплатным. Кроме того, женщины и дети в этот день смогут бесплатно посетить государственные музеи в Подмосковье», - сказал губернатор.

КСТАТИ

Напомним, что 8 Марта в метро, на МЦК и монорельсе женщин на всех станциях будут впускать через открытый брендированный турникет. В наземном общественном транспорте Подмосковья и Москвы (кроме такси) - свободный вход через все двери. Если у пассажирки есть разовый билет или единый, то его не нужно прикладывать к валидатору.

На электрички, МЦД (кроме аэроэкспресса до аэропорта) - пройти через открытый турникет, если станция без турникетов - не надо прикладывать билет к валидатору.