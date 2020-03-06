В Москве создадут клубы нового формата для пенсионеров

В столице реализуется два больших проекта повышения качества жизни пожилых людей. В кружках "Московского долголетия" за два года стали заниматься уже более 200 тысяч пенсионеров. Второй проект, который запустили тоже недавно, - создание клубов по местожительству. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 6 марта во время посещения "Мой социальный центр" в районе Таганский.

- Это будет реорганизация наших социальных центров, которые работали в большей степени на предоставление льгот, каких-то социальных пособий и так далее. Создание такой клубной атмосферы, когда люди могут прийти, здесь отдохнуть, пообщаться, заняться тем, чем им интересно. По сути, это "домашняя гостиная", потому что это невозможно создать в своей собственной квартире. Здесь общение, здесь друзья, товарищи. Это, мне кажется, тоже позитивный проект, - сказал Сергей Собянин.

В ближайшие годы, по словам мэра города, будет создано еще 26 клубов.

Сейчас в Москве открыто шесть районных центров: в Марьиной Роще, Таганском, Преображенском, Чертаново Северном и Южном Бутово и пос. Щаповское. Постепенно их сеть охватит весь город, и у каждого пожилого человека в Москве появится возможность в любое время, без предварительной записи прийти в "Мой социальный центр", чтобы провести свободное время за чтением, чашкой кофе, бильярдом и общением с другими людьми.

Городской клуб для пожилых людей "Мой социальный центр" в жилом доме на улице Сергия Радонежского, был открыт в ноябре 2019 года. Он работает ежедневно с 10.00 до 21.00. Все услуги центра бесплатны. Для посещения необходимо пройти регистрацию на входе у сотрудника центра.

КОНКРЕТНО

"Мой социальный центр" на улице Сергия Радонежского. Чем заняться?

- в спортивном зале можно заниматься йогой, гимнастикой цигун, участвовать в тренировках, танцевать и осваивать восточные единоборства;

- в шумной гостиной собираются большие компании, здесь можно поиграть на бильярде, в шашки, видеоигры и просто душевно пообщаться;

- в тихой гостиной играют в шахматы, читают, проводят литературные вечера;

- медиагостиная – место для занятий в небольших группах, например, уроков компьютерной и финансовой грамотности, графического дизайна, ведения блогов и др. Здесь проводят свои встречи клубы любителей астрономии, рукоделия, иностранных языков;

- выпить чашку кофе и перекусить в специальном кафе – по социальной карте москвича предоставляется скидка 30%.