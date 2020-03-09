Москвичи в валютных обменниках: "Тот, кто продаёт доллары, радуется"

В понедельник 9 марта уличные экраны операционных касс, кажется, горели от стыда. 75 рублей за один доллар - каково? С учетом того, что несколько часов назад он стоил 67,5. Евро тоже прыгнул выше собственной головы и прибавил 10 процентов к предыдущей своей стоимости (поднявшись выше 85 рублей).

Жители Москвы реагируют на это по-разному. Кто-то пытается иронизировать и говорит, что уже ко всему привык. Кто-то считает убытки. А кто-то даже не заметил такого скачка. Потому что собственную валюту не имеет. И покупать ее не собирается.

«НАДО БЫЛО ВЧЕРА НЕ ГОСТЕЙ ПРИНИМАТЬ, А В БАНК БЕЖАТЬ»

Вообще 9 марта был выходной день и многие банки ещё не открылись. Однако стоит открыть айфоновскую программу «карты», ввести там в поисковой строке «обмен валюты» - и все эти точки сыплются как грибы.

Ближайший адрес - улица Тверская, 30/2 (в двух шагах от станции метро «Маяковская»). Классический обменник со звонком на входной двери и камерой видеонаблюдения. Нажимаешь - тебе открывают. Кассир Светлана, по-моему, даже обрадовалась моему появлению. За последний час первый клиент. Однако, узнав, что я журналист, приуныла. На таком, как я, вряд ли разбогатеешь.

- Маленькое количество посетителей можно было бы списать на выходной, - сказала она. - Но я думаю, что дело именно в изменении курса. Людей совсем нет. Кто-то приходит и, пересчитав операцию, передумывает. А вот продавцов валюты (по понятным причинам) стало больше. У них совсем другие лица, нежели у покупателей. А чего горевать, спрашивается. Если, как пишут в гороскопах, у них финансовая удача.

После меня в тесную конторку зашла женщина, ее муж остался ждать на улице. Говорит, когда узнали о том, что нефть потеряла треть своей стоимости, обалдели.

- Надо было вчера не гостей принимать, а идти в банк, - добавил мужчина. - Но кто ж знал.

По иронии судьбы, сбоку от обменника примостилась аптека. И супруга, стреляя в мужа глазами, запретила давать интервью. Взяла его под руку и потащила за лекарствами. Наверное, теми, которые успокаивают.

Ещё один клиент - дедок с газетой под мышкой. Свои сбережения он держит в родных рублях.

- А сюда зачем пришли? - спросил я.

- Обстановку оценить, - серьезно ответил пенсионер.

Несмотря на то, что банки закрыты, у большинства из них в предбанниках стоят в свободном доступе банкоматы, с помощью которых также можно купить валюту или обменять ее на рубли. Очередей в них в понедельник не было. А те клиенты, с которыми удалось пообщаться, все до одного снимали российские деньги («во время праздников пришлось потратиться»).

«АЖИОТАЖА ПОКА НЕТ, ЛЮДИ ЕЩЁ НЕ ПРОСНУЛИСЬ» Ещё один адрес. Садовая-Триумфальная, 18. И тоже такой же обменник. Внутри похожий на сельскую почту. Кассир Надежда заметно скучает. Прежнего потока посетителей нет. Однако несколько валютных операций уже состоялось.

- В основном мелких, - рассказала женщина. - Больше тысячи долларов никто не купил. Я думаю, что паниковать рано. У нашей биржи, в отличие от американской, сегодня выходной. И завтра начнут думать, как нормализовать ситуацию. Центробанк уже вроде тоже отреагировал (в нем в понедельник сообщили, что покупку валюты на внутреннем финансовом рынке приостановят на месяц, чтобы тот не рухнул и сохранил стабильность, - прим. авт). А вообще какого-то ажиотажа я не заметила. Люди ещё спят, у них выходные.

Идём дальше по навигатору. Настасьинский переулок, 7 строение 2. Банк «Финам» с отдельной кассой для валютных операций. Закрыт наглухо. В том смысле, что даже банкоматов нет.

Улица Тверская, 6 строение 2. «Форабанк». Все работает. По словам секретаря, количество клиентов такое же, как и в любой другой выходной день. Кроме доллара и евро, есть также английские фунты и швейцарские франки.

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