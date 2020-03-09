В Москве три дня подряд фиксируются температурные рекорды за всю историю наблюдений

Начало весны бьет очередные температурные рекорды. Самые высокие температуры за всю историю метеонаблюдений в российской столице фиксировались в эти выходные три дня подряд.

Так, 7 марта воздух днем разогрелся до +13 градусов - рекорд для этого дня был перебит сразу на 3 градуса, в 2002 году синоптики фиксировали +10. 8 марта специалисты зафиксировали +8,6, что на 0,3 выше исторического рекорда всех 8 марта в истории (прежний максимум случился в 2014 году).

В понедельник случилось очередное метеорологическое достижение. И тоже с приличной форой.

- На базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров дотянулись до отметки +11,3, - рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день, 9 марта, метеорологи зафиксировали +10 (ровно).

Впрочем, далеко убирать теплые вещи пока не стоит. По прогнозам синоптиков, во вторник на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков. А ближе к концу недели - резкое похолодание, минусовые температуры, снег и гололедица.