Голова и поисковик в помощь. Кто распространяет в соцсетях фейки о коронавирусе?

В интересное время мы живем. Для многих главными источниками сиюминутной информации становятся соцсети и мессенджеры. Дело, конечно, хорошее и во многом полезное. Но порой через них распространяется ну такая клюква, а то и откровенный бред, что только охать и ахать остается: товарищи дорогие, любимые, ну включайте же голову!

СООБЩЕНИЕ ОТ ЗАГАДОЧНОЙ МАДАМ

В последние дни началась волна всевозможных фейков, связанных с коронавирусом. Наверняка голосовое сообщение некоей безымянной женщины, которая сообщила о 20 тысячах зараженных новой инфекцией в Москве, слышали многие. Давно замечено, что главные каналы для распространения подобной «шляпы» - родительские чаты детсадов и школ. Уж там народу только дай волю...

Известная компания Group-IB, которая занимается вопросами кибербезопасности, тут же заметила подозрительную активность в мессенджерах и соцсетях, связанную с этой записью. 28 февраля распространять этот фейк мощно начали боты - программы, которые умеют совершать массовые рассылки. И всего за трое суток файл был переброшен более 12 тысяч раз.

Напомним, когда фейк пошел гулять по телефонам доверчивых россиян, в Москве на самом деле был зафиксирован лишь первый случай заболевания - футболист-любитель Давид Беров накануне приехал из отпуска в Италии, заболевание перенес в легкой форме и в настоящий момент уже благополучно выписан.

Информацию о фейках про коронавирус даже Президенту России пришлось комментировать.

- ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, - сообщил Владимир Путин.

Специалисты подтверждают: большинство аккаунтов, с которых постят фейки, зарегистрированы из других стран. По похожей схеме, кстати, в последние полгода происходила рассылка по электронной почте о якобы заминированных в крупных российских городах зданиях, а до этого совершались анонимные звонки по тому же поводу.

Пугать можно и с помощью домашних любимцев: достаточно запустить слух, что вирус и кошечки разносят.Фото: vk.com

«БАНАНЫ-УБИЙЦЫ», ЧУДО-ГРУЗЧИКИ И РЕСНИЦЫ

В самой технологии изготовления фейков ничего нового нет. Из той же серии классические страшилки про наркотические жвачки, которые продают у школ; про банду педофилов на машине, приманивающих детей котятами; про 20 служебных овчарок, которых какие-то злодеи хотят усыпить, и многие другие. За последние лет пять эти анонимные фейки облетели по несколько раз все регионы России.

Зачастую фейки можно распознать по первичным и самым примитивным признакам (см. «Кстати»). Либо, прежде чем с умным видом сделать репост в другие чаты или группы, просто пару минут уделить поиску в интернете.

Ну вот например. Пару недель назад в нескольких российских регионах через мессенджеры начали распространять аудио - мол, ребята, остерегайтесь есть... бананы. Якобы они заражены вирусом n7n9 и в России от них (от бананов этих) уже 23 человека умерли. Тысячи человек перебросили это сообщение друг другу, хотя можно было для начала просто поинтересоваться у Яндекса, а существует ли вирус n7n9? Спойлер: такого вируса нет и никогда не было.

В Дагестане по чатам пошло голосовое сообщение: некая женщина заявила, что вы не заболеете коронавирусом, если... нарастите ресницы.

Накануне 8 Марта в соцсетях распространялся фейк о том, что на праздник женщинам цветы лучше не дарить, потому что они заражены... До этого - что в столичных судах идет противовирусная обработка, а в «Домодедово» из инфекционной больницы убежал зараженный коронавирусом пациент. Все это официально опровергли.

Еще одной историей поделился председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

- В нескольких российских регионах, мол, появились грузчики, якобы привитые от коронавируса, услуги которых стоят на 300 рублей дороже...

На первый взгляд такие фейки, вероятно, могут запускать в соцсети и чатики всевозможные пранкеры. Ну чтобы посмотреть, как выдуманная ими лобуда получит жизнь и распространение. Самоутверждаются, что ли, таким образом? Однако эксперты уверены, что информационные фальшивки, даже самые юродивые, появляются не просто так.

- Мы наблюдаем мощную информационную кампанию по нагнетанию страстей и панических новостей, - продолжает Александр Малькевич. - Например, за несколько дней фейкометы через «мамочкины» чаты распространили около 10 тысяч сообщений, что пора закупать продукты.

А МОЖНО И СРОК ПОЛУЧИТЬ

Впрочем, вполне себе осязаемых пранкеров и блогеров в историях с фейками о коронавирусе тоже хватает.

В Тюмени случайные прохожие стали свидетелями погони людей в комбинезонах химзащиты за человеком, который спустя несколько шагов падает и начинает трястить как в судорогах. Такой фокус группа ребят проделывала на нескольких улицах и даже в торговом центре. «Веселый» видос поспешили выставить в интернет. Всю компанию вычислили, там в основном школьники. Младшими занялась комиссия по делам несовершеннолетних, а самому старшему (ему 18) влепили арест на пять суток.

Но если вы думаете, что такие интеллектуальные «шутки» - вотчина детишек, то ошибаетесь. В Челябинске за примерно такой же по смыслу розыгрыш задержали двоих взрослых мужиков, 26 и 28 лет. Они, тоже облаченные в защитные костюмы, «застрелили» на глазах у случайного прохожего «зараженного». Судья оказался добрым и ограничился штрафом.

А вот столичный пранкер вполне может получить и реальный срок. Черемушкинский суд Москвы отправил под арест на месяц блогера Кароматулло Джаборова. 25-летний таджик устроил «шутку» в метро: зашел в маске в вагон и упал, имитируя судороги от коронавируса. А потом выложил в сеть запись, как пассажиры в панике кинулись врассыпную. Джаборову предъявили обвинение по статье «хулиганство». Это реальный срок до 5 лет или штраф до 500 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что Госдума еще в 2019 году приняла закон о распространении фейковой информации. Там идет речь о «публикации в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшей угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». По ней предусмотрены штрафы до 1,5 млн рублей.

Так что лучше сто раз подумать, публиковать ли в соцсетях информационные фальшивки.

КСТАТИ

Главные признаки фейков в мессенджерах и соцсетях

1. Обилие восклицательных знаков (!!!) и слов, написанных ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Это привлекает внимание людей.

2. Чрезмерная эмоциональность и истеричность: «Репорт всем! Срочно! Перешлите своим друзьям и близким!»

3. Ссылка на непонятные источники: «брат друга работает в ФСБ», «сестра мужа передает из МЧС» и проч.