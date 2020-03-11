На Патриарших прудах снова откроют «Павильон»

Павильон на берегу пруда закрыли еще полтора года назад. Именно в нем некогда располагался ресторан, который так и назывался - «Павильон» (со средним счетом четыре тысячи рублей). А сейчас возле него появились рабочие, пошла движуха и народ гадает, что здесь будет.

ЧТО БЫЛО: ОТДЫХАЛИ ВОДИТЕЛИ ТРАМВАЕВ

Домишко исторический. Построен был еще до революции. И служил поначалу местом отдыха для водителей трамваев (именно здесь булгаковская Аннушка разлила на рельсы масло, что сыграло трагическую роль в судьбе Берлиоза). Позже, когда трамвайные пути отсюда убрали, павильон оборудовали под раздевалку, которая работала при катке. Именно его, кстати, мы видим в фильме «Покровские ворота».

- Еще позже в этих же стенах открылась кафешка, которая пользовалась большой популярностью, - вспоминает местный житель и коренной москвич Сергей Харитонов. - Кофе за десять копеек, пирожки. Я тогда учился в школе. И был первым посетителем катка. В этом году каток совсем пустой (до сих пор его открывают на Патриарших. - Ред.). Зима слишком теплая.

По словам Сергея, слухи о реконструкции павильона пошли по району сразу после того, как рабочие начали шуровать внутри перфоратором. Причем по ночам.

ЧТО БУДЕТ: УЖИН В ОБНОВЛЕННОМ РЕСТОРАНЕ

Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Один как будто узбек. С хоттабычевской острой бородкой. Второй, вероятно, киргиз. Но и это неточно. С батоном в руках, майонезом и бутылкой лимонада. Оба проследовали к павильону возле прудика. И остановились у входа. Я включил диктофон и поспешил к ним с расспросами. Однако те, как нечистая, шасть в открывшуюся дверь. И все. Сколько бы я ни стучал, никто не открывает.

После реконструкции здание изменится не сильно. Надстроят еще один этаж - в зале под стеклянным куполом вид на пруд будет прекрасный. Фото: 360tv.ru

В префектуре ЦАО немного прояснили картину, сообщив «КП», что у них информации о реконструкции этого здания нет. Хотя и подтвердили, что «на данный момент собственник ведет ремонт».

Но не снаружи, а внутри. Запретить это делать невозможно. Это как если бы нам запретили клеить обои в своей квартире. Да и зачем?

Недавно в сети появилась картинка с проектом реконструкции этого павильона. И на ней четко видно, что здание решили перестроить, водрузив ему на крышу еще один этаж. Со стеклянной кровлей, похожей на купол. Ресторан сюда собираются вернуть, а мест для отдыхающих будет еще больше. Скажется ли это на ценах, пока неизвестно.

Вот они какие!

Жильцы не дали поставить памятник автору «Мастера и Маргариты»

Неравнодушные люди живут на Патриарших. Видимо, и правда это место имеет какую-то особую ауру. Во многом мистическую.

В начале двухтысячных здесь, возле прудика, решили установить памятник Булгакову. Чтобы тот стал соседом дедушки Крылова. Однако общественность эту идею отвергла. И заявила, что из-за примуса, который должен был возвышаться над водой и светиться оранжевым светом, пруд придет в негодность и высохнет. А на берегу, по словам все тех же активистов, оборудуют автостоянку. Подписи в знак протеста собирали всем миром. И Михал Афанасьевича не пустили.

Проект памятника Булгакову (на фото) не понравился старожилам Патриарших (а ведь именно здесь начинается действие великого романа «Мастер и Маргарита»). Его зарубили на общественных слушаниях. И больше к этой теме не возвращались.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Не так давно местные жители объявили бойкот питейным заведениям, в которых музыка орет до утра. Многочисленные жалобы и материалы в СМИ спровоцировали рейды с участием полиции, префектуры, Роспотребнадзора. После чего проблема вроде бы затихла. По крайней мере пока.

Кстати

Памятник баснописцу Ивану Крылову (объект культурного наследия) на Патриарших отреставрируют.

Скульптура Ивана Крылова - часть композиции. Еще в нее входят раскрытые книги с героями басен.Фото: Александр ГЛУЗ

Скульптурный ансамбль памятника включает четыре бронзовые композиции в виде раскрытых книг с горельефами на сюжеты басен Крылова. Памятник создали в первой половине 1970-х годов.

Против этого проекта возражений от жильцов пока не поступило. И слава богу!