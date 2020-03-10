Губернатор Московской области: «Колебания на финансовых рынках не помешают выполнению соцобязательств в регионе»

Тренды последних дней - пришедший в Европу из Китая коронавирус и колебания на финансовых рынках. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел сегодня в Красногорске совещание с членами областного Правительства. По словам руководителя региона, скачки курсов не помешают подмосковным властям выполнять социальные обязательства.

- Наш бюджет сбалансирован в конкретных параметрах, - напомнил Андрей Воробьёв. - Все социальные обязательства, которые наметили на 2020 год, мы обязательно сохраним.

При этом губернатор поручил экономическому блоку Правительства Московской области уделить особое внимание сопровождению инвесторов, приходящих в региона или уже работающих на его территории.

- Они должны получать защиту и поддержку от нас на всех уровнях - муниципальных и региональных.

Обсудил Андрей Воробьёв и работу областного оперативного штаба по контролю за ситуацией с распространением коронавируса - в него, напомним, входят специалисты представители Министерства здравоохранения Подмосковья, Роспотребнадзора и других профильных ведомств.

- Мы принимаем все необходимые меры для контроля, - сказал губернатор. - Продолжим наблюдать, как будет развиваться эта проблема. Москва ввела серьезные ограничительные меры. Мы вместе с Роспотребнадзором будем проводить необходимые мероприятия в крупнейших аэропортах страны - Шереметьево, Домодедово.