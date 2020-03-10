2020-03-10T22:03:34+03:00
Общество

«Президент отметил, что главное слово - за жителями России»: Губернатор Московской области - о выступлении Владимира Путина в Госдуме

Андрей Воробьёв прокомментировал слова главы государства о поправках в Конституцию
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Андрей Воробьев. Фото: Михаил Метцель/ТАССАндрей Воробьев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент выступил против досрочных выборов в Госдуму и высказал свою позицию по предложению Валентины Терешковой о снятии ограничений для президента по участию в выборах. Напомним, 22 апреля пройдет общероссийское голосование по поправкам.

- Президент во время выступления в Госдуме еще раз отметил, что главное слово по всем поправкам в Конституцию - за жителями России, - прокомментировал слова Владимира Путина губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Именно поддержка людей дает право и возможность принимать стратегические для страны решения. И для нас это, безусловно, пример того, как нужно реализовывать государственную политику.

Губернатор уверен, что «поправки, которые сегодня были приняты во втором чтении, касаются каждого».

- Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей.

Высказался Андрей Воробьёв и о предложении Валентины Терешковой, которое рассматривает Госдума.

- Конечно, стратегическим было понимание по президентским срокам, сохранения президентской вертикали. У нас огромная страна, огромную ответственность на себя всегда брал наш Президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители. Поэтому возможность для действующего Президента участвовать в выборах, выставить свою кандидатуру - это правильно, важно и актуально для сегодняшнего времени.

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