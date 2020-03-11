В Москве сняли с дерева сбежавшего от хозяйки енота

Скажем сразу, в этой истории ни один енот не пострадал. Целую спасательную операцию развернули вечером в понедельник, 10 марта, на Борисовской улице, в районе Соколиная гора. В службу спасения сначала позвонили прохожие, которые первыми заметили енота на дереве у многоэтажки. Чуть позже тревогу забила хозяйка зверька. Женщина умоляла спасти ее любимого питомца. Пока она была на работе, зверек устроил побег: выпрыгнул в окно и забрался на высоченное дерево. Помочь бедолаге взялся экипаж СпасРезерва.

- Енот сидел на дереве на высоте около 23 метров, - рассказал "Комсомолке" старший смены Николай Голубев. – Чтобы снять его, мы вызвали коленчатый подъемник. Но как только приблизились, енот побежал по ветке вверх, а потом прыгнул и полетел вниз.

Спасатели забрались наверх по пожарной лестнице, но зверек испугался и сиганул вниз. Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы.

Внизу енота поймала хозяйка. На всякий случай она решила отвезти Харитона, так зовут енота, в ветеринарную клинику. Там зверьку сделали рентген и успокоили хозяйку: он цел и невредим.

Москвичка пообещала впредь быть внимательнее и не оставлять открытыми окна.