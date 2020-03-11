В какие игры играли столичные абоненты Tele2 на праздниках?

В период новогодних и гендерных праздников оператор цифровизирует процессы игры в своих салонах и предлагает клиентам выйти в онлайн.

С технологиями дополненной реальности клиенты оператора познакомились в новогодние праздники. Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предложил абонентам выбрать подарок на свой вкус в одной из категорий: «Развлечения», «Путешествия» или «Сюрприз». В это время в десяти салонах столичного региона была установлена digital-елка – увидеть ее можно было только при условии наведения камеры смартфона на специальные напольные стикеры. Благодаря технологиям дополненной реальности (AR) посетители салонов смогли получить больше информации о текущих акциях оператора и увидеть на онлайн-елке полный список новогодних подарков. Принять участие в digital-активности мог каждый посетитель на протяжении девяти дней. Даже за такой короткий срок компании удалось повысить трафик в салонах Московского региона на 5%.

В период гендерных праздников – 23 февраля и 8 Марта 2020 года – оператор также запустил игровые механики рознице. Активность продлится до 16 марта 2020 года включительно. Теперь абонентам оператора не нужно тратить время на поиск лучшей цены при выборе подарка для себя и своих близких – реальные призы можно выиграть как в салонах Tele2, так у себя дома. На сайте gifts.tele2 абонент может побывать в роли сотрудника компании и выиграть ценные подарки от Tele2 и партнеров акции. При этом участникам не запрещается пробовать свои силы несколько раз – чем дальше пользователь проходит в игре, тем выше ценность возможного приза.

Антон Жуковский, директор по продажам макрорегиона «Москва» Tele2:

«Слияние онлайна и офлайна – это, пожалуй, один из основных трендов развития современной розницы. Это позволяет более эффективно управлять ассортиментом, увеличивать лояльность клиентов и повышать качество сервиса. Последний для нас является главным дифференциатором. Так, благодаря интеграции digital-активностей в наши салоны мы становимся ближе к абоненту, говорим с ним в неформальной обстановке на одном языке. Уверен, что такой подход приходится по душе клиентам и позволяет Tele2 оставаться для них любимым оператором».