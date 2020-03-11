Кварцевые лампы и маски: кинотеатры не прекращают работу из-за коронавируса в Москве

В столице отменяют массовые концерты и спортивные мероприятия — не собираться более 5000 человек. Но сходить в выходные в кинотеатр еще все же можно. Залы в Москве не вмещают такое количество людей, но это не отменяет меры безопасности.

«Со своей маской не запрещено»

- У вас меряют при входе температуру? - звоню в кинотеатр «Москва» на Охотном ряду.

- Нет. Такие меры не принимаем, - говорит администратор.

- Если буду чихать, то меня не выведут из зала?

- Нет.

- А маску дадите?

- Приходите со своей, это не запрещено. У нас дезинфекция в связи обострением коронавирусной инфекции в городе принимается — включены кварцевые лампы для обеззараживания воздуха. Это безопасно, они закрытого типа.

А вот в соседнем кинозале ГУМа на 70 человек кресла и ручку двери не моют после каждого сеанса.

- ЧС не объявлена в городе, поэтому дезинфекция как обычно — один раз в день, после всех сеансов, - говорит администратор.

В кинотеатр «Формула Кино Европа» слово «коронавирус» боятся и просят узнавать о мерах дезинфекции непосредственно в кинотеатре.

- Там между сеансами, вроде, дезинфекцию проводят. А вот обеззараживают ли там воздух — не знаем, - сказали в службе поддержки киносети.

«Сотрудников обязали мыть руки»

В самых больших залах пока никаких дополнительных мер не вводят. В киносфере IMAX в ТЦ «Капитолий Ленинградский» моют полы, но маски не раздают.

- Кварцевых ламп у нас нет, после сеансов сидения не моем, - говорит администратор.

- А у вас в зале на 370 мест какой-то уникальный экран, поверхность которого покрыта слоем серебра, это как-то влияет на очистку воздуха? - спрашиваю.

- Нет. Это только для повышения коэффициента отражения.

В самых больших кинозалах Москвы пока никаких дополнительных мер из-за коронавируса не вводят. Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Меры дополнительной дезинфекции пока не вводят в «Каро Теплый Стан», но сотрудников кинотеатра обязали чаще мыть руки и мерять температуру по приходу на работу.

- Нам в связи с коронавирусом сказали тщательнее следить за гигиеной, ведь поток людей через нас большой проходит. На баре перед залом обязали чаще мыть стойку, - рассказывает Анастасия, сотрудник ресепшена кинотеатра.

НАПОМНИМ

Как передается коронавирус?

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, в редких случаях он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.

Как защититься от заражения?

- поддерживать чистоту рук;

- используйте дезинфицирующее средство;

- не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;

- на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, экран смартфона, пульты, дверные ручки);

- носите с собой одноразовые салфетки;

- не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды;

- часто проветривайте помещение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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