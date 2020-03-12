Открыта новая станция МЦД «Победа»

Житель Апрелевки Роман Губский всем видам пригородного общественного транспорта предпочитает электричку.

- Я от своей станции «Победа» минут за 40 до Киевского вокзала доезжаю! - объясняет мужчина. - Сел и едешь. Ни пробок, ни заторов. Четко можешь планировать, где и во сколько будешь.

Тут и не поспоришь. На электричке в Москву можно добраться в среднем на 10, а то и 40 минут (в зависимости от дорожной обстановки) быстрее, чем на машине.

В январе 2019 года на станции «Победа», которой пользуется Роман, началась масштабная реконструкция - здесь через несколько лет пройдет новый диаметр - МЦД-4, который соединит Апрелевку и микрорайон Балашихи Железнодорожный. Местные жители этот год, пока шла реконструкция, пользовались соседними станциями «Апрелевка» и «Кокошкино». А на «Победе» специалисты начали прокладывать дополнительные пути, расширили платформу. И вот реконструкция завершена.

СИМВОЛИЧНОЕ НАЗВАНИЕ

Вчера обновленную станцию «Победа» открыли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин. Раньше это была совершенно рядовая пригородная станция с длинным бетонным перроном. А за этот год здесь появились не только новые платформы, но и шикарный крытый надземный вестибюль на четыре выхода на обе стороны, а также эскалаторы, лифты. Общая площадь новой станции - в 10 раз больше, чем до реконструкции!

- Спасибо Москве, мэру столицы Сергею Семеновичу, РЖД, - сказал Андрей Воробьёв. - У нас проект МЦД развивается (напомним, сейчас действуют уже два диаметра. - Авт.). И Лобня, Одинцово, Подольск уже ощутили преимущество этого современного сообщения. Мы идем дальше, можно увидеть, что строятся дополнительные пути, новые станции открываются. У этой - очень символичное название для года 75-летия Победы. Это уникальные места, здесь наши деды и прадеды дали отпор фашистам. И вот сегодня открываем станцию «Победа».

Действительно, сам поселок Победа начали отстраивать в 1948 году, но свое название он получил в честь героизма советских солдат, ожесточенно дравшихся в этих местах с немцами осенью и зимой 1941-го. Это был один из рубежей, с которого началось контрнаступление Красной армии.

ДОБРЫЕ СОСЕДИ

Губернатор напомнил, что дополнительные пути, необходимые для современных электричек МЦД, сейчас прокладываются на всех пяти намеченных направлениях.

Неподалеку от «Победы» вчера же прошло открытие еще одной станции, которая в 2024 году станет частью МЦД-4 (а пока так же будет обслуживать обычные пригородные электрички) - «Санино». Она находится в 4 км от «Победы», на территории Новой Москвы.

- Сегодня мы с Андреем Юрьевичем открыли две станции, которые одновременно работают и на Подмосковье, и на Москву. Станция «Победа» реконструирована, и появилась новая станция «Санино», которая, конечно, будет востребована жителями с учетом развития территории. По сути, это мини-вокзалы с новым уровнем сервиса для пассажиров. Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича за совместную работу, важные проекты для Москвы и Московской области, - сказал Сергей Собянин.

КИЕВКА РАЗГРУЗИТСЯ НА 12%

По оценкам специалистов, первые месяцы после открытия «Победы» станцией смогут ежедневно пользоваться около 1,5 тысячи человек. К концу года, когда будут завершены все работы по благоустройству, - до 3 тысяч. А после запуска МЦД-4 - и до 15 тысяч пассажиров каждый день. В этом плане «Победа» расположена очень удобно, ею пользуются жители не только Апрелевки, но и соседнего Наро-Фоминска с несколькими крупными поселками. Сейчас от Москвы до Апрелевки каждый день проходят 89 пар электричек, а когда заработают диаметры, их станет 182. По оценкам специалистов, после запуска Киевско-Горьковского МЦД-4 Киевское шоссе разгрузится на 12%.

Новая пристройка к Апрелевской школе № 1 будет готова к сентябрю этого года. Фото: Константин Семенец.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После открытия станции «Победа» губернатор проверил, как идет строительство нового корпуса Апрелевской школы № 1. Сейчас здесь учатся более 1400 ребят. И неплохо учатся! Например, в 2019-м 234 здешних воспитанника окончили учебный год с отличием. А за последние три года 16 ребят выпустились с медалями.

Новый корпус рассчитан еще на 300 учеников. В трехэтажном здании общей площадью более 6,4 тыс. квадратных метров будут размещаться учебные классы, спортивный и актовый залы, просторная столовая, библиотека. Сдать объект планируют в августе нынешнего года.

- У нас сейчас большая программа по строительству школ, - напомнил Андрей Воробьёв. - Это Президентская программа. После запуска новой пристройки второй смены в Апрелевской школе № 1 больше не будет.

Напомним, в апреле прошлого года Андрей Воробьёв дал старт строительству 50 школ и пристроек в рамках президентского проекта «Современная школа». Уже к сентябрю 20 новых учебных заведений введут в эксплуатацию.

В семье Дарьи Воробьевой воспитываются 11 детей. Вот что сказала «КП» многодетная мама: «Новая пристройка - очень долгожданная. У меня в этом году пойдут четверо детей туда в первый класс. Так что мы очень ждем. Это серьезно разгрузит основное здание школы. Я уверена, детки будут чувствовать себя здесь хорошо».

Беседуя с родителями учеников, губернатор напомнил еще об одном поручении главы государства, которое касается школьного питания.

- Президент сказал, учеников начальных классов необходимо обеспечить бесплатным горячим питанием. Мы с 1 сентября этого года уже реализуем данное поручение. Теперь следующая задача - с вашей помощью и под вашим контролем - еще и обеспечить высокое качество школьных блюд. По этому вопросу всегда очень много дискуссий, и нам нужно прийти к общему знаменателю - какой рацион наиболее полезный и вкусный для ребят.

Напомним, с января нынешнего года мамы и папы имеют возможность оценивать качество питания, которое получают в школах их дети. Во всех учебных заведениях Московской области размещена информация с изображением QR-кода для простого и быстрого направления жалоб на портал «Добродел».