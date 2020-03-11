Поликлиники Москвы возьмут ординаторов медвузов в помощь терапевтам

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за появления в столице заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился ещё у шести москвичей. В больницах теперь лечатся 15 человек, при этом 1 пациент уже выздоровел. Массового заражения вирусом в Москве нет.

- Если ситуация все-таки будет ухудшаться, то для усиления персонала поликлиник и оказания помощи на дому временно возьмем на работу порядка 750 ординаторов столичных медицинских вузов, - сообщили в Департаменте здравоохранения города. - У каждого из них есть первичная аккредитация для работы врачами-терапевтами.

Кроме того, все молодые специалисты пройдут предварительное обучение. Затем они самостоятельно смогут лечить пациентов как участковые врачи-терапевты. Ординаторы будут помогать врачам в диагностике и лечении больных с ОРВИ на дому, которые обращаются в городские поликлиники. При желании новички потом смогут остаться в медучреждениях на постоянную работу.

В столичном Депздраве добавили, что уже сейчас домой к москвичам, вернувшимся из заражённых вирусом стран, приходят для осмотра не только терапевты, но и фтизиатры Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом.

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