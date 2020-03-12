2020-03-12T00:50:43+03:00
Общество

«Власть должна быть сильной и стабильной»: Губернатор Подмосковья попросил жителей региона прийти 22 апреля на голосование

В Конституцию внесли 390 поправок, которые касаются политики, экономики и социальной сферы
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Напомним, 11 марта обе палаты российского парламента - Государственная дума и Совет Федерации - одобрили поправки в Конституцию. На 22 апреля по ним назначено общенародное голосование, в котором могут принять участие все россияне от 18 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил жителей региона проголосовать по поправкам в Конституцию.

- Сегодня поправки приняты в Конституцию, и я бы хотел попросить всех наших жителей 22 апреля, в выходной день, прийти, проголосовать и поддержать, - сказал губернатор.

Андрей Воробьёв особенно выделил поправку, которая дает возможность действующему президенту участвовать в следующих выборах главы государства.

- Вчера в Госдуме выступал Президент, еще раз сделал акцент на наиболее важных статьях Конституции, которые будут изменены. И то, что будет возможность и у нашего Президента принимать участие в выборах - тоже очень важно. Очень важно для сегодняшнего момента. Мы видим, как все лихорадит, какие громадные проекты мы реализуем в стране - и здесь власть должна быть сильной и стабильной, чтобы обеспечить результат. Я уверен, он будет.

Отметим, что в Конституцию внесены в общей сложности 390 поправок. Предложенные изменения касаются политической, социальной и экономической сфер жизни россиян. В частности, в основном законе закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины, социальная ориентированность экономики, приоритет Конституции над международным правом.

22 апреля выпадает на среду, но этот день объявлен выходным.

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