2020-03-12T12:32:35+03:00
Происшествия

На Москву надвигается ураганный ветер

Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы
Светлана ВОЛКОВА
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По данным синоптиков, завтра в столице ожидается ветер порывами до 19 - 24 метров в секундуПо данным синоптиков, завтра в столице ожидается ветер порывами до 19 - 24 метров в секундуФото: Евгения ГУСЕВА
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Завтра, в пятницу, 13 марта, Москву накроет ураган. Столичные власти заранее предупреждают жителей о погодной напасти. Все городские службы перешли на усиленный режим работы.

- По данным синоптиков, завтра в столице ожидается ветер порывами до 19 - 24 метров в секунду, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

По его словам, под особым контролем будут все сооружения, от которых зависит жизнеобеспечение города, то есть электро- и теплостанции, тепловые пункты, электросети и т. д. На случай аварий во всех окружных префектурах созданы мобильные группы оперативного реагирования для ликвидации возможных нештатных ситуаций. Кроме того, Департаменту образования столицы рекомендовали на время непогоды отменить прогулки детей в детсадах и школах.

Глава комплекса городского хозяйства Москвы просит жителей и гостей столицы быть внимательнее. «По возможности надо переждать непогоду в капитальном строении, не выходить гулять в парки и не укрываться под деревьями, - говорится в официальном сообщении. - На улице нужно быть осторожнее и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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