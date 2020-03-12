2020-03-12T15:56:36+03:00
Общество

Собянин: В Некрасовке в ближайшие годы планируют построить пять детсадов и школ

А также состоится реконструкция Люберецких очистных сооружений
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Уже запущен первый участок Некрасовской линии метро. Через несколько недель, по словам Сергея Собянина, запустят вторую очередь. Фото: Гавриил Григоров/ТАССУже запущен первый участок Некрасовской линии метро. Через несколько недель, по словам Сергея Собянина, запустят вторую очередь. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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В Некрасовке запланировано строительство пяти новых детских садов и школ запланированы на ближайшие годы. Об этом 12 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра нового детского сада.

- Некрасовка продолжает достраиваться, развиваться. Конечно, здесь существуют такие большие проблемы системные. Первая проблема - это нехватка объектов соцкультбыта. Жилье достаточно быстро строилось, и произошло отставание строительства школ, детских садов. Мы наверстываем, - сказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр города, за последние годы построили 12 детских садов и школ. В ближайшие годы еще построят пять детских школ и дошкольных учреждений. Уже практических готов один детский сад.

Одной из проблем района является транспортная доступность. Уже запущен первый участок Некрасовской линии метро. Через несколько недель, по словам Сергея Собянина, запустят вторую очередь. В настоящее время заканчиваются пуско-наладочные работы.

- Это еще 12 км к той ветке, которая сейчас есть. Она будет более чем в два раза длиннее, и будет до "Авиамоторной" с пересадкой на Московское центральное кольцо, на другие станции метрополитена, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Третья проблема - экологическая. Рядом расположены бывшие полигоны ТБО. В настоящее время они находятся в рекультивации. Власти города работают над проблемой близости Люберецких очистных сооружений.

- Мы работаем над этой проблемой. Закрыли все открытые площадки, которые давали запахи и испарения. В этом году приступаем к полномасштабной реконструкции очистных сооружений с применением самых современных технологий, - сказал Сергей Собянин.

В Некрасовке также строятся многофункциональный центр, дворец спорта. А в рамках программы "Мой район" уже было благоустроено 27 дворовых территорий. В настоящее время ведутся работы на Рождественской аллее, в Некрасовском бульваре, Некрасовском парке, сквере ветеранов Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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