2020-03-12T17:37:10+03:00
Общество

Губернатор Подмосковья вручил сертификаты на социальную ипотеку 15 врачам

Всего же в 2020 году жилье по льготным условиям смогут приобрести 365 медиков, педагогов и молодых ученых
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Автор фото: Антон ЧЕРНОВАвтор фото: Антон ЧЕРНОВ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сегодня в Красногорске первые сертификаты участников программы «Социальная ипотека». Их получили 15 врачей из медучреждений разных подмосковных муниципалитетов. Напомним, эта губернаторская программа была запущена в 2016 году. Жилье по льготным условиям через нее получают не только медики, но и педагоги, а также молодые ученые. Суть социальной ипотеки в том, что специалисты получают из бюджета Московской области первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья. Затем в течение 10 лет им ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. А сам специалист лишь ежемесячно гасит проценты.

- Четыре года назад мы приняли очень важную программу, которая позволяет обеспечить дополнительную заботу и внимание, предоставить условия тем, кто, в частности, лечит и спасает людей, - напомнил Андрей Воробьёв. - Здесь присутствуют люди, приехавшие из разных регионов, и сегодня я имею возможность вручить сертификаты, которые помогут вам закрепиться в Подмосковье. Вы сможете спланировать своё будущее, будущее своей семьи, ну а мы - совместную работу по очень важным направлениям.

За время работы программы «Социальная ипотека» жилищные субсидии получили около 1,6 тыс. человек. В нынешнем году сертификаты получат 365 человек. 130 из них - медицинские работники.

- У нас уже много врачей получили сертификаты, я тоже решила подать документы, - рассказала акушер-гинеколог Московской областной больницы им. профессора Розанова в Пушкине Александра Коростелева.

К слову, Коростелева - как раз из тех специалистов, которых Московская область привлекает из других регионов, предлагая отличные условия для работы. Не секрет, что во многих подмосковных больницах есть дефицит узких специалистов, терапевтов. Однако благодаря активной работе с привлечением профессионалов из других областей, проблема постепенно решается.

- Я приехала из города Торжок Тверской области, - говорит женщина. - Я замужем, у меня грудной ребенок. Планирую приобрести жилье в Пушкине, где работаю в больнице 3 года.

Основные условия для участия в программе: трудовой договор в Московской области на срок не менее 10 лет, отсутствие жилья на территории Подмосковья и российское гражданство. Подробности - на сайте minzhil.mosreg.ru.

К слову, это далеко не единственная программа поддержки медработников, действующая в Подмосковье.

Например, врачи, заключившие договора на 5 лет работы в сельской местности получают по программе «Земский доктор» единовременные выплаты: врачи - 1 миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч. Кроме того педиатры, терапевты и врачи общей практики получают в Подмосковье губернаторскую доплату - до 32 тыс. руб. в месяц.

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