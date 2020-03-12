2020-03-12T21:11:57+03:00
Общество

В Московской области с 13 марта вводится режим повышенной готовности

Под запретом все массовые мероприятия, рассчитанные на более чем 5 тысяч человек
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: Сергей Фадеичев/ТАССФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Московская область вслед за столицей вводит режим повышенной готовности - для борьбы с возможным распространением коронавируса COVID-2019.

- Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым принято решение о введении на территории Московской области режима повышенной готовности в целях предупреждения распространения коронавируса на территории нашего региона, - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. - В первую очередь вводится запрет на проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 5 тысяч человек.

Обо всех мероприятиях с меньшим числом участников организаторы обязаны уведомлять подмосковное управление Роспотребнадзора.

- Кроме того, всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, рекомендовано оказывать содействие своим сотрудникам, вернувшимся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании и Германии, Франции и других стран, где на текущий момент зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, в обеспечении режима самоизоляции в течение 14 дней, - рассказала Стригункова.

Также всем компаниям и организациям рекомендуется организовать по возможности перевести своих сотрудников на удаленную работу.

Губернатор поручил Минздраву Московской области привести в полную готовность все больницы и поликлиники, обеспечить их медикаментами. Все больные респираторными заболеваниями должны получать оперативную медицинскую помощь, у всех пациентов с такими симптомами будут брать анализы для проверки на коронавирус.

Для жителей Подмосковья, которые в течение последних 14 дней вернулись из стран, где обнаружен коронавирус, с 13 марта будет действовать горячая линия по телефону: 8 (800) 550-50-30. Здесь можно будет получить всю информацию о порядке действий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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