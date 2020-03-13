За 10 лет в жилых районах Москвы воздух стал чище в два раза

На днях глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский озвучил интересные данные.

- Загрязнение воздуха на жилых территориях Москвы в среднем снизилось в два раза, - заявил он. - Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу уменьшился более чем на 220 тысяч тонн.

Сегодня воздух в Москве в режиме онлайн мониторят 54 измерительные станции (больше 40 из них в пределах МКАД). Неприметные на первый взгляд будки стоят во многих районах города, круглые сутки делают замеры воздуха и все полученные данные грузят на сервер. Все показатели тут же выкладываются на сайт «Мосэкомониторинга» (см. «Кстати»). Там, где стационарных станций для анализа ситуации не хватает, работают передвижные лаборатории.

ПРАВИЛО ДВАДЦАТИ МИНУТ

Встречаемся во дворе на Профсоюзной улице, неподалеку от метро «Беляево». На парковке - белый микроавтобус с зеленой полосой - «Государственный экологический надзор». Это и есть передвижная лаборатория. Такие машинки, нашпигованные аппаратурой, круглосуточно курсируют по всей Москве, отбирая пробы воздуха. Обычно они выезжают после жалоб москвичей на появившиеся посторонние запахи. Однако случаются и профилактические выезды. Сегодня как раз такой.

В экипаже три человека - инженер-техник (он отвечает за работу аппаратуры), инженер-аналитик (спец по забору воздуха) и водитель.

- Воздух вот сюда заходит, - инженер сектора оперативного контроля Александр Лунин показывает мне устройство на крыше.

Оно чем-то похоже на небольшой кондиционер со створками. Только кондишен из себя дует, а это устройство, наоборот, всасывает воздух. Затем распределяет его по «боксам» внутри микроавтобуса - там целая стенка с аппаратурой, она же «стойка газоаналитического оборудования», она же анализатор. Каждый блок отвечает за анализ полученного воздуха по содержанию одного конкретного показателя. Азот, сера, углерод, взвешенные частицы - основные элементы для любого замера.

- Чтобы получить объективную картину, нужно постоять на одном месте двадцать минут, - объясняет Лунин. - Мы берем средний показатель.

Как менялось среднее содержание вредных веществ в воздухе столицы.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЭПИЦЕНТР - ДОРОГА

Мария Мендус, ведущий инженер сектора оперативного контроля аналитической инспекции отдела по анализу воздуха, разворачивает аппаратуру для сбора проб по дополнительным показателям - на фенол и диоксид серы. Это два ящичка на треноге и несколько склянок.

- Пробы мы везем в лабораторию, а уже там с помощью нескольких методик анализируется содержание разных органических соединений в воздухе того или иного района, - объясняет специалист.

Тем временем компьютер передвижной лаборатории уже посчитал средние показатели.

- Содержание углерода в воздухе в 10 раз ниже предельно допустимой концентрации (ПДК), - инженер Лунин указывает мне на цифры. - По оксидам азота показатели тоже ниже ПДК. И ведь сегодня неблагоприятные погодные условия - ветра нет (то есть загрязняющие вещества не рассеиваются. - Авт.), туман был («грязь» вместе с мелкими капельками воды стояла над землей. - Авт.).

Специалисты говорят, что ситуация в районах постоянно меняется.

- Например, на востоке города есть районы, из которых поступали жалобы на запах от полигона Кучино, - рассказывает заместитель директора ГПБУ «Мосэкомониторинг» Елена Лезина. - Сейчас там идет масштабная рекультивация свалки, и число обращений снизилось.

По словам Лезиной, основной объем выбросов идет от автомобилей.

- С 2010 года качество воздуха улучшилось в два раза. Но ведь за это время машин в городе стало больше.

- Автотранспорт дает более 90% выбросов. Остальные 10% - предприятия. Но в Москве увеличивается доля машин 4-го и 5-го экологического класса (Евро-4 и Евро-5. - Авт.). То есть общее число машин растет, но они становятся более экологичными. Москва также перешла на топливо с улучшенными экологическими характеристиками. Ну и в столице развивают сеть общественного транспорта, строят станции метро, запустили МЦК и МЦД - это разгружает автомобильные дороги. Огромную роль играет строительство дорожных развязок, новых дорог. Ведь наибольший выброс вредных веществ идет, когда машины стоят в пробках.

Мы делаем замер у трассы, анализаторы выдают новые средние данные: все параметры в два раза ниже предельно допустимой нормы.

КСТАТИ

В режиме реального времени

Следить за состоянием воздуха в своем районе каждый москвич может через сайт «Мосэкомониторинга» mosecom.ru. В разделе «Измерительные станции» вы с помощью интерактивной карты сможете найти ближайшие к вам станцию измерения воздуха и увидеть текущие данные по содержанию разных веществ (они обновляются каждые 20 минут), а также динамику показателей за текущие сутки.

Жалобы на запахи горожане могут оставлять на сайте мэра Москвы mos.ru, а также звонить на горячую линию мэра +7 (495) 777-77-77.