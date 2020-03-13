2020-03-12T23:47:19+03:00
Общество

«Остров мечты» прирастет аттракционами и шоу

Новые развлечения будут доступны в ближайшее время
КОСОВ Михаил
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На открытии «Острова мечты» посетители смогли сфотографироваться с настоящими легионерами и гладиаторами.Маленькие посетители «Острова мечты» знакомятся с динозаврами в тематической зоне.На открытии «Острова мечты» посетители смогли сфотографироваться с настоящими легионерами и гладиаторами.Маленькие посетители «Острова мечты» знакомятся с динозаврами в тематической зоне.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Ровно две недели тематический парк развлечений «Остров мечты» принимает гостей, счет которых идет уже на сотни тысяч. Только в первые два дня работы парка его посетили больше 150 тысяч человек.

За эти две недели произошли и некоторые изменения, которые призваны сделать отдых гостей комфортнее. Во-первых, гардероб переехал из зоны свободного доступа за турникеты - им пользуются только те, у кого есть билеты. Во-вторых, операторы тематической зоны теперь подготовлены к тому, чтобы в случае создания очереди у какого-то из аттракционов переориентировать поток гостей на другой аттракцион.

По словам заместителя руководителя отдела эксплуатации аттракционной техники Дарьи Поляковой, по сравнению с первыми днями работы время ожидания сократилось в 3 - 4 раза. А больше всего посетителей - на аттракционах, которые условно можно назвать экстремальными. Например, в Летной школе гости отправляются в полет в гондолах, оснащенных крыльями. Те, кто совсем не экстремал, просто плывут в воздушном потоке, а те, кому хочется всплеска адреналина, заставляют гондолу вращаться, управляя крыльями. На таком аттракционе, а их в мире 15, даже установлен неофициальный рекорд - 86 переворотов за одно катание. Может быть, следующий рекорд будет установлен в Москве, кто знает…

Больше перегрузок в Храме огня, и не каждый осилит катание в полном молчании. Здесь множество переворотов в разных проекциях сопровождаются искусственными сполохами огня. Эмоции зашкаливают, но... страшно интересно!

А вот красная горка может вызвать неоднозначные эмоции. Слишком уж пологая у нее траектория - хоть с грудными детьми катайся. Но ее фишка - в дополненной реальности. Многие из читателей, наверное, надевали VR-очки и знают, как легко 3D-картинка обманывает мозг, заставляя тело реагировать на ускорения и виражи. А здесь иллюзия усиливается еще и реальным спуском с горки.

Каждые три часа в тематическом парке проходит шоу-парад сказочных героев. А театрализованное шоу на острове пока одно - кукольное, в театре Буратино. Но в ближайшее время здесь запустят шоу «Хэллоу, Кити!» и голографическое представление «Маугли в стране динозавров». Откроется и Школа ниндзя, в которой юных гостей будут учить боевому искусству, конечно же, черепашки ниндзя. Открою небольшой секрет: в какой-то момент в школе что-то пойдет не так, и ученики вместе с наставниками должны будут применить в деле полученные навыки.

На финальной стадии готовности четыре аттракциона. Один из них - «Полет в тоннеле» - создан в формате американских горок. Из-за ограниченного пространства американские горки с высотой петли 25 метров получились не самыми выдающимися по размерам, но создатели аттракциона компенсировали это множеством декораций и медиаспецэффектов на маршруте.

Кстати, спецэффектами будет наполнен и полусферический летающий кинотеатр «На крыльях ветра». Зрители будут сидеть в летающих креслах и смотреть кино, над которым работала голливудская компания, известная по визуальным спецэффектам для «Игры престолов» и «Парка юрского периода». Обещают, что в этом кинотеатре создается полный 3D-эффект, но без специальных очков.

- В планах у нас еще два аттракциона, несколько детских площадок, которые добавим в тематических зонах. Есть также задумка, как использовать воду «озера», в котором стоят динозавры. Когда добавим там декорации и закончим работу над солнечным светом, тогда и реализуем идею, - рассказал технический директор тематического парка «Остров мечты» Иван Шоль.

КСТАТИ

Как сообщила пресс-служба парка, с 12 марта и до конца апреля цена билетов на «Остров мечты» снижена до 1,8 тыс. руб. - за взрослый и до 1,6 тыс. руб. - за детский в будние дни. В выходные и праздники посещение стоит 2,3 тыс. руб. и 1,9 тыс. руб. соответственно. Весенняя акция распространяется и на другие категории билетов.

Городской променад и ландшафтный парк работают в бесплатном режиме.

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