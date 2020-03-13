Собянин рассказал о планах развития Некрасовки по программе «Мой район»

Москва старается найти места в детских садах города для всех малышей. В каждом районе открываются новые учебные заведения. Эта важная тема на личном контроле мэра Сергея Собянина. Всего с 2011 года в Москве построено 277 детских садов и 97 школ. Один из только что открывшихся садиков мэр осмотрел вчера в столичном районе Некрасовка.

- Некрасовка продолжает достраиваться, развиваться, - сказал Сергей Собянин. - Конечно, здесь существуют большие системные проблемы. Первая проблема - это нехватка объектов соцкультбыта. Жилье достаточно быстро строилось, и произошло отставание строительства школ, детских садов. Мы наверстываем. С 2012 года в Некрасовке построили пять школ и семь детских садов. В ближайшие годы откроем еще пять школ и дошкольных учреждений. Один из детсадов уже практически готов.

В планах - дальнейшее развитие Некрасовки по программе «Мой район». По словам мэра, еще одной проблемой пока остается транспортная доступность района. Первый участок новой Некрасовской линии метро уже запустили, и жителям стало легче ездить по городу.

«Буквально через несколько недель откроем второй участок, он практически готов, - сообщил Сергей Собянин. - Это еще 12 километров к той ветке, которая сейчас есть. Она будет более чем в два раза длиннее и поедет до «Авиамоторной» с пересадкой на Московское центральное кольцо, на другие станции метро».

Экологию в районе тоже улучшают. Ведь по соседству находятся бывшие мусорные полигоны, которые сегодня рекультивируют. «Одна из главных проблем - это близость Люберецких очистных сооружений, - отметил Сергей Собянин. - Мы закрыли все открытые площадки, от которых разлетались запахи и испарения. В этом году приступаем к полномасштабной реконструкции очистных сооружений с применением самых современных технологий».

Помимо этого, сегодня на центральной площади Некрасовки строятся многофункциональный центр и Дворец спорта. До конца года по программе «Мой район» здесь благоустроят 27 дворов, а также Рождественскую аллею, Некрасовский бульвар, Некрасовский парк и сквер ветеранов Великой Отечественной войны. Все проекты были согласованы с жителями района.