Пассажиры смогут протестировать личный кабинет карты «Тройка» в приложении «Метро Москвы»

Официальный запуск обновленный версии приложения «Метро Москвы» - долгожданное событие для москвичей и гостей столицы.

Теперь у карты «Тройка» появится свой личный кабинет в приложении, в котором можно будет отслеживать статус обращений в метрополитен и даже участвовать в голосованиях о московском транспорте. Планируется, что в «Метро Москвы» станут отображаться накопленные бонусы по программе лояльности «Город» карты «Тройка». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Перед запуском приложения пассажирам предлагают провести тест-драйв обновления. Протестировать новые функции «Метро Москвы» до официального выпуска обновленной версии программы пользователи попробуют в бета-версии приложения. После этого они смогут прислать замечания и предложения по доработке сервиса разработчикам.

Запись на участие в тестировании обновленного «Метро Москвы» уже открылась. Принять участие в нем могут все желающие. Самое главное - успеть подать заявку до 28 марта.

Напомним, впервые мобильное приложение «Метро Москвы» было запущено в 2017 году. Благодаря этому сервису пользователи могут первыми узнавать об открытии новых станций и запланированных ремонтных работах. Кроме того, в нем пассажиры могут построить свой маршрут самым удобным образом, а также с использованием любого городского транспорта.