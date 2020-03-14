2020-03-14T22:25:34+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: в Москве идет снег со шквалистым ветром

Пользователи соцсетей рассказывают о погоде в столице
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Штормовое предупреждение в МосквеШтормовое предупреждение в МосквеФото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером в субботу, 14 марта, в Москве пошел сильный снег, который сопровождается шквалистым ветром.

Жители столицы пытаются укрыться от сильного ветра и делятся своими впечатлениями "о весенней погоде" в соцсетях.

Жители столицы делятся своими впечатлениями в соцсетях

Жители столицы делятся своими впечатлениями в соцсетях

«Здравствуй, зима. Сильный ветер», - пишет один из пользователей Instagram.

tasha_moscow_tasha_moscow_
Пользователи соцсетей рассказывают о погоде в столице
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«Прекрасная погода в Москве - когда ты днём ходишь в шортах, а вечером играешь в снежки», - отмечает пользователь Twitter.

anton4grammanton4gramm
Пользователи соцсетей рассказывают о погоде в столице
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По прогнозам на территории Москвы в субботу может выпасть 8-13 миллиметров осадков, а утром в воскресенье, 15 марта, на улицах столицы может быть снежный покров, который, однако, продержится недолго.

Как писал сайт kp.ru, в МЧС объявили экстренное предупреждение из-за сильных изменений в погоде с 19:00 14 марта до 2:00 15 марта. Экстренные службы также предупреждают, что не стоит искать укрытия под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Жители столицы делятся своими впечатлениями в соцсетях

Жители столицы делятся своими впечатлениями в соцсетях

«Желтый уровень» погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы на территории Московского региона сохранится до утра понедельника, 16 марта,

ИСТОЧНИК KP.RU

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