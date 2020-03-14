Штормовое предупреждение: в Москве идет снег со шквалистым ветром

Вечером в субботу, 14 марта, в Москве пошел сильный снег, который сопровождается шквалистым ветром.

Жители столицы пытаются укрыться от сильного ветра и делятся своими впечатлениями "о весенней погоде" в соцсетях.

Жители столицы делятся своими впечатлениями в соцсетях

«Здравствуй, зима. Сильный ветер», - пишет один из пользователей Instagram.

tasha_moscow_ Пользователи соцсетей рассказывают о погоде в столице

«Прекрасная погода в Москве - когда ты днём ходишь в шортах, а вечером играешь в снежки», - отмечает пользователь Twitter.

anton4gramm Пользователи соцсетей рассказывают о погоде в столице

По прогнозам на территории Москвы в субботу может выпасть 8-13 миллиметров осадков, а утром в воскресенье, 15 марта, на улицах столицы может быть снежный покров, который, однако, продержится недолго.

Как писал сайт kp.ru, в МЧС объявили экстренное предупреждение из-за сильных изменений в погоде с 19:00 14 марта до 2:00 15 марта. Экстренные службы также предупреждают, что не стоит искать укрытия под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Жители столицы делятся своими впечатлениями в соцсетях

«Желтый уровень» погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы на территории Московского региона сохранится до утра понедельника, 16 марта,