2020-03-15T13:03:07+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

Самым теплым днем недели станет среда, 18 марта
Юлия Кекова
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Вторая половина месяца обещает быть более холоднойВторая половина месяца обещает быть более холоднойФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москву совсем скоро вернется тепло, но в конце следующей недели вновь ожидается понижение температуры.

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, насладиться весенней погодой жители и гости столицы смогу в среду, 18 марта. Это будет самый теплый день недели.

- Ночь с 14 на 15 марта определенно стала самой холодной за март. В ночь на понедельник, 16 марта, станет еще холоднее, но сохранится малооблачная погода. Кстати, осадки тоже не прогнозируются. В Москве столбик термометра будет колебаться от значения -6 до - 8, по области ожидается от -5 до -10 градусов мороза, - рассказал Тишковец.

По словам синоптика, в понедельник ближе к полудню благодаря антициклону можно наблюдать переменную облачность. Порывы юго-западного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду. Днем в столице воздух прогреет до +4 градусов, в Подмосковье - до + 5.

- Уже во вторник, 17 марта, погода станет неустойчивой. Ожидаются осадки разной интенсивности и в разное время суток. Так, например, ночью это пойдет небольшой локальный снег, а столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке, - отметил специалист.

Дальше - теплее. На небе будет много облаков, а воздушные северные потоки сменятся на западные. Днем во вторник ожидается от +1 градуса до + 6. В среду максимум тепла - + 9 градусов и небольшие осадки в виде дождя, в четверг - + 7. К концу рабочей недели метеорологии обещают от + 1 градуса до +6, в субботу - около нуля.

- Температура воздуха стабилизируется не только в рамках привычного климата, но и превысит норму на несколько градусов. Но это не та ситуация, что была в первой половине марта, такого тепла пока не видно. Вторая половина месяца обещает быть более холодной, нежели первая, - цитируют слова Тишковца РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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