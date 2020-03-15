«Вы делаете очень важное дело»: Губернатор Московской области поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

15 марта в России отмечается День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех подмосковных коммунальщиков с профессиональным праздником.

«Поздравляю с праздником работников ЖКХ! - написал Андрей Воробьёв на своей страничке в Instagram. - Вы делаете очень важное и нужное дело, заботитесь о наших жителях и городах в любую, даже самую суровую, погоду».

Стоит отметить, что вечером в субботу, 14 марта, в столичном регионе начался сильный снегопад. Синоптики сообщают, что за сутки выпало 30% месячной нормы осадков, сформировался снежный покров высоток в 8 сантиметров. Во всех муниципалитетах Московской области на улицы выведена снегоуборочная техника.

«Сегодня работы у вас прибавилось - зима вернулась в Подмосковье, и ночью прошел сильный снегопад, - отметил губернатор в Instagram. - Сейчас наши коммунальные и аварийные службы расчищают снег и обрабатывают дороги, в некоторых городах вывели дополнительную технику. Отдельное спасибо тем, кто работает в свой праздник!»