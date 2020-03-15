2020-03-15T15:13:10+03:00
Общество

«Вы делаете очень важное дело»: Губернатор Московской области поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Отдельно он поблагодарил тех, кто в свой профессиональный праздник убирает на улицах снег
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Коммунальные службы были на посту даже в свой профессиональный праздник.Коммунальные службы были на посту даже в свой профессиональный праздник.
Изменить размер текста:

15 марта в России отмечается День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех подмосковных коммунальщиков с профессиональным праздником.

«Поздравляю с праздником работников ЖКХ! - написал Андрей Воробьёв на своей страничке в Instagram. - Вы делаете очень важное и нужное дело, заботитесь о наших жителях и городах в любую, даже самую суровую, погоду».

Стоит отметить, что вечером в субботу, 14 марта, в столичном регионе начался сильный снегопад. Синоптики сообщают, что за сутки выпало 30% месячной нормы осадков, сформировался снежный покров высоток в 8 сантиметров. Во всех муниципалитетах Московской области на улицы выведена снегоуборочная техника.

«Сегодня работы у вас прибавилось - зима вернулась в Подмосковье, и ночью прошел сильный снегопад, - отметил губернатор в Instagram. - Сейчас наши коммунальные и аварийные службы расчищают снег и обрабатывают дороги, в некоторых городах вывели дополнительную технику. Отдельное спасибо тем, кто работает в свой праздник!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная"
Погода в Москве на 15 марта 2020 года: метель продолжит бушевать
Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар
Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане жителя Москвы
Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже
В московском профсоюзе полиции оценили селфи сотрудников на фоне трупов
Вестибюль станции метро «Текстильщики» закроют на выходные
Погода в Москве на 13 марта 2020 года: город накроет ураган
Врачи: Скончавшийся в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
В Подмосковье 400 спецмашин убирают дороги после зимы
В Москве трехлетняя девочка погибла при падении из окна
В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи
В Москве школьник покончил с собой из-за проблем с учебой
В Москве на МКАД загорелся автобус
Московский зоопарк открыл еще один вход и продлил работу на час