"Хрен вам! Не дождетесь!": аптечный Блогер Екатерина Диденко с двумя детьми на руках залезла на подоконник, чтобы остановить хейтеров

Страна давно хочет забыть трагедию, которая случилась на вечеринке в московской сауне с сухим льдом. Но не дают. Вы наверняка помните эту историю. Компания блогеров собралась отметить день рождения звезды Instagram Екатерины Диденко. Себя он именует «аптечным ревизорро». Апогеем праздника стал сюрприз от мужа: в бассейн он вывалил 25 кг сухого льда. Вещество моментально растаяло и превратилось в удушливый углекислый газ. В помещении без окон и закрытой дверью, люди начали терять сознание. Те, кто успел прыгнуть в бассейн ради эффектного фото — погибли. Среди них муж Диденко Валентин. Ему было всего 32 года. У пары осталось двое детей.

Их мама инстаграмщица, у которой до этой истории был один миллион подписчиков, а сегодня плюс 700 тысяч. Елена сняла на видео странное действо с детьми и выложила все в инстаграм. На кадрах она держит на руках сына и дочку и, позируя перед телефоном, медленно идет к окну. У подоконника, видимо, специально для этого "шоу" установлен пуфик. Диденко с детьми забирается на него, а потом залезает на подоконник. Хорошо, что окно в этот момент все-таки было закрыто. К счастью, никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Видео Диденко назвала так: "чего хотят мои хейтеры". Последним кадром она выставила свернутый в фигу кулак.

- Хрен вам! Не дождетесь. Прежде чем вешать ярлыки на людей, дождитесь результатов следствия, а не читайте паблики, у которых бурная фантазия и которым пофиг на чувства людей. Есть многие вещи, которые я не могу сказать, так как подписывала расписку о неразглашении, - написала в своем инстаграме блогер.

О чем же молчит Диденко, ведь в этой истории с первых дней, кажется, и не осталось никаких секретов. Напомним, Екатерина еще до похорон мужа посетила несколько ток-шоу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766506" frameborder="0"></iframe> «Вы хотите чтобы я вышла в окно?» Аптечный блогер Диденко ответила хейтерам.

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