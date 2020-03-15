2020-03-15T19:29:24+03:00
Происшествия

В Москве на Складочной улице нашли авиационные бомбы

Рабочие рыли котлован и вдруг наткнулись на целый арсенал снарядов [видео]
Василиса НИКОЛАЕВА
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Фото: предоставлено kp.ru очевидцемФото: предоставлено kp.ru очевидцем
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Инцидент случился сегодня, 15 марта, около 17:00 на улице Складочная, что в районе Дмитровского шоссе.

- Мы рыли котлован под строительство нового дома, – рассказал “КП” один из рабочих Михаил. – Ну приличная была глубина, метров пять, может 10, и тут из под земли стали бомбы появляться авиационные. Одна, вторая, третья... еще и еще. Просто целый склад! Все в страхе разбежались. На место мы вызвали полицейских.

В подтверждение своих слов Михаил прислал в редакцию видео.

Судя по всему, это снаряды времен Второй мировой войны. Под землей бомбы пролежали почти 80 лет.

В пресс-службе МВД об инциденте пока ничего не знают.

Рабочие обнаружили на Складочной улице в Москве авиационные мины.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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