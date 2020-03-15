2020-03-15T21:24:38+03:00
Происшествия

"Пуля попала в ногу и она упала": в Люблино мужчина расстрелял промоутеров

По предварительным данным, стрелял он через окно магазина
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Люблино мужчина расстрелял промоутеровВ Люблино мужчина расстрелял промоутеровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Вечером в воскресенье, 15 марта, неизвестный мужчина устроил стрельбу около магазина одежды в районе Люблино. Очевидцы сообщили в полицию о двух выстрелах. Под обстрел попали три девушки. Одна из них ранена.

- Ранение получила 17-летняя промоутер, проводившая рекламную акцию, - сообщили "Комсомольской правде " собственные источники в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, все произошло в тот момент, когда промоутеры рекламировали женскую одежду.

- Пуля попала девушке в ногу и она сразу упала. Мы вызвали скорую, - сообщила "КП" очевидец.

Стрелок с места происшествия скрылся. Сейчас на месте ЧП работает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Официальных комментариев от УМВД пока не поступало.

Кстати, не первый подобный случай в Люблино. В 2016 году москвич Сергей Галахов расстрелял из охотничьего ружья 25-летнюю девушку, рекламировавшую магазин меховых изделий, она погибла на месте. Но этот стрелок вне подозрений. Сейчас он отбывает срок в колонии.

В Люблино мужчина расстрелял промоутертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная"
Погода в Москве на 15 марта 2020 года: метель продолжит бушевать
Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар
Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане жителя Москвы
Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже
В московском профсоюзе полиции оценили селфи сотрудников на фоне трупов
Вестибюль станции метро «Текстильщики» закроют на выходные
Погода в Москве на 13 марта 2020 года: город накроет ураган
Врачи: Скончавшийся в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
В Подмосковье 400 спецмашин убирают дороги после зимы
В Москве трехлетняя девочка погибла при падении из окна
В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи
В Москве школьник покончил с собой из-за проблем с учебой
В Москве на МКАД загорелся автобус
Московский зоопарк открыл еще один вход и продлил работу на час