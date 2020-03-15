"Пуля попала в ногу и она упала": в Люблино мужчина расстрелял промоутеров

Вечером в воскресенье, 15 марта, неизвестный мужчина устроил стрельбу около магазина одежды в районе Люблино. Очевидцы сообщили в полицию о двух выстрелах. Под обстрел попали три девушки. Одна из них ранена.

- Ранение получила 17-летняя промоутер, проводившая рекламную акцию, - сообщили "Комсомольской правде " собственные источники в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, все произошло в тот момент, когда промоутеры рекламировали женскую одежду.

- Пуля попала девушке в ногу и она сразу упала. Мы вызвали скорую, - сообщила "КП" очевидец.

Стрелок с места происшествия скрылся. Сейчас на месте ЧП работает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Официальных комментариев от УМВД пока не поступало.

Кстати, не первый подобный случай в Люблино. В 2016 году москвич Сергей Галахов расстрелял из охотничьего ружья 25-летнюю девушку, рекламировавшую магазин меховых изделий, она погибла на месте. Но этот стрелок вне подозрений. Сейчас он отбывает срок в колонии.