Конституция - выше политической борьбы

Об изменениях в Конституцию и о голосовании по этому поводу сегодня говорят много, часто, громко. Серьезные люди спорят о том, насколько серьезно повлияют новые конституционные поправки на завтрашний день России. А также на будущее каждого ее гражданина. Давайте попробуем спокойно и внятно ответить на простые вопросы, возникающие у обычного человека. Который сегодня решает: уехать ли ему 22 апреля на дачу или начать день с того, чтобы изменить - своим голосом - главный закон страны, в которой он живет.

ПОПРАВКИ ЗАКРЕПЯТ СОЦГАРАНТИИ?

Да! Многие, возникает ощущение, запамятовали, какие положительные изменения в жизни россиян произошли за последние 20 лет. Что мы имели в 2000 году? Забыли? И что имеем в 2020-м? Посмотрите вокруг. Социальные достижения двух десятилетий нужно закрепить. В Конституции. Если этого не сделать, то кто гарантирует, что не произойдет откат? Назад, в жуткую атмосферу «лихих 90-х»?

Так комментирует ситуацию Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга:

- В Конституции появляется очень важный блок социальных поправок. Речь - об обязательствах государства по социальной сфере. Тут и индексация пенсий. Тут и гарантия выплаты социальной помощи, материнского капитала. Что очень значимо и чувствительно с точки зрения населения. Я говорю про это как практикующий социолог - на это есть очень большой запрос.

НАРОД АКТИВНО УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ?

Именно! Основной Закон государства - это Конституция. Хочет народ, чтобы Конституция была именно такой, отвечающей его нуждам и чаяниям, а не иной - он приходит и голосует за это. И таким образом закрепляя (или возвращая) свое право активного управления страной. Решая, кто именно гарантирует возможность такого управления и дальнейшего развития?

Вот что думает по этому поводу Андрей Клишас, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ:

- У нас первая, вторая глава Конституции неизменна. Там речь идет об основах конституционного строя, о правах и свободах. И все наши поправки должны пройти проверку на предмет соответствия основам конституционного строя и правам и свободам человека, которые закреплены в этой важнейшей части Конституции в первой и второй главе. Речь идет о том, чтобы именно граждане РФ на общероссийском голосовании приняли решение о будущем страны.

ГОЛОСУЕШЬ ЗА ПОПРАВКИ - ДОВЕРЯЕШЬ ПРЕЗИДЕНТУ?

Изменить некоторые положения основного закона страны предложил президент Владимир Путин. Для чего он это сделал? Чтобы развитие России не останавливалось. А наоборот, продолжалось по всем направлениям. Внешнеполитическим - в частности. Принятие поправок - гарантия, что мы не будем топтаться на месте, а будем идти вперед. В том числе сохранив достигнутое. Есть ли тут привязка к тому, кто будет возглавлять страну? Сложно это отрицать.

Здесь интересно мнение писателя и основателя движения «За правду» Захара Прилепина:

- Я никогда никакого желания не изъявлял жить при монархии. Но есть вещи для меня дорогие. Мне дорого нахождение Крыма в составе России. Я надеюсь, что статус Приднестровья, ДНР, ЛНР будет однажды решен. И чем скорее, тем лучше. Нахождение их в составе России или ареале России, конечно, Путин в известном смысле гарантирует. Что ожидать от любых других персонажей - я не знаю. Поэтому в этом смысле и как остроумный сигнал всем особо расшалившимся игрокам, и как некий гарант достигнутого - это мне кажется разумным. А далее, надеюсь, никаких сверхнеординарных событий не произойдет: не начнется апокалипсис, ничего подобного.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЮ - ВАЖНЕЕ ВЫБОРОВ?

Выборы главы государства в России проходят каждые шесть лет. Выборы в Государственную Думу, нижнюю палату российского парламента - каждые пять лет. Голосование по поправкам в Конституцию - уникальный шанс для нашего поколения изменить жизнь свою и своих потомков. Такой выпадает нечасто. Выборы, конечно, важны. Но апрельское голосование за изменения в Основной Закон страны - точно важнее. Почему? Да потому что закладывает принципы, по котором стране предстоит жить следующие десятилетия. Что подчеркнул действующий президент. Снова персонификация? Да, это так.

Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», полагает, что выбор пути вперед тесно связан с выбором того, кто поведет страну дальше. Отчего цена голосования за конституционные поправки возрастает многократно:

- Все-таки демократизм этой ситуации - он же явный. Хотите - избирайте. Не хотите - не избирайте. По требованию депутатов действующий президент пришел на встречу в Государственную Думу, чтобы ответить на главные вопросы. И четко объяснил: будете желать движения вперед - будем работать вместе. Но он же не выдвигал свою кандидатуру! Этого же нет! Не хочу сказать, что я против. Я - за, потому что другого кандидата на сегодняшний день, особенно в таких сложных международные отношениях, не вижу. Я двумя руками за, чтобы у него хватило сил выставить свою кандидатуру. И еще очередной срок отработать.

ГРАЖДАНЕ ОДОБРЯТ - ПОПРАВКИ ЗАРАБОТАЮТ?

Рассуждения о том, что «все решено за вас и до вас» заканчиваются 22 апреля 2020 года. Если хотите твердо знать, по каким законам жить вам и вашим детям дальше, - надо идти и голосовать за поправки в Конституцию. Путин несколько раз заявил: если граждане поправки одобрят - так тому и быть. Нет - значит нет.

- Внесение изменений в Конституцию как Основной Закон, по мнению людей, должно привести не только к изменению законодательства, но и к изменению деятельности власти, - считает Виктор Потуремский. - Это должно отразиться в реальных действиях, показать реальный результат. Поэтому такое большое внимание ко всему происходящему. Как социолог могу сказать, что запрос на это (изменения в Конституцию. - Ред.) есть. Доминирующее мнение в обществе, мнение большинства россиян: несмотря ни на что, Путин должен оставаться активной фигурой, влиятельным политиком и после 2024 год. Со стороны большинства граждан эта норма, скорее всего, будет принята.

КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА - ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ?

Поправки в Основой Закон страны усиливают роль парламента, который избирается народом. А значит, такие поправки гарантируют от резких разворотов во внутренней и внешней политике. То есть дают ощущение стабильности всем слоям общества. В том числе и тем, кто развивает экономику. Принимая поправки, мы голосуем за уверенность в стабильном экономическом развитии. А органы, которые обязаны следить за законностью всего происходящего, дадут свое заключение - все ли мы делаем по закону. Сергей Старовойтов, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» - Агентству «Москва».

- Юридическую оценку поправкам, в том числе касающимся полномочий президента и срокам его пребывания у власти, даст Конституционный суд, - заявляет Сергей Старовойтов. - И если Конституционный суд выскажется положительно, то решение очевидно будет законным. С точки зрения формальной логики такое решение достаточно логично. Ведь если перезагружается вся политическая система (с сохранением главных ориентиров развития), то, конечно, должны перезагружаться и президентские сроки. И смотреть здесь на личность, наверное, не стоит, если мы обсуждаем юридическую сторону процесса.

ГОЛОСОВАНИЕ - НЕ ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

Важно понимать: основной закон страны - выше всех перепетий политической борьбы. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию - это не за левых, правых или центристов, не за партию власти или за оппозицию. Для чего все это затеяно? Чтобы реальное мнение граждан об устройстве их жизни не просто прозвучало, но и было услышано. Чтобы людям было удобно это сделать, используются самые передовые разработки. В частности, те, что были использованы на президентских выборах 2018 года. КОИБы, видеокамеры, отмена открепительных удостоверений - волеизъявление должно быть простым, удобным, прозрачным, без шансов на подтасовку. Ну, а 100 тысяч добровольцев, участников проекта «Волонтеры Конституции» смогут обеспечить эту самую прозрачность волеизъявления россиян в течение всего процесса голосования за поправки в Основной Закон страны.