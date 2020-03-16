Коронавирус сам себя не вылечит

Сегодня в столице жизнь идет своим чередом, несмотря на победное шествие по миру коронавируса. Даже недавний ураган, помешавший просто ходить и ездить по городу, сильнее вмешался в планы жителей, чем вирус.

Напомним, в Москве этот диагноз подтвердился у 33 человек, 1 пациент выздоровел. По решению мэра Сергея Собянина создан оперативный штаб, отслеживающий ситуацию в столице и принимающий решения о необходимых мерах. На прошлой неделе ВОЗ признал борьбу с коронавирусом в Москве эффективной.

ДЕЙСТВУЕМ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Спокойно и без паники Москва справляется не только с самой инфекцией, но и с различными фейками. Коронавирус - враг хитрый, но столица действует на опережение. Нужно всего лишь отставить в сторону эмоции и включить здравый смысл.

«Я нахожусь под большим впечатлением от тех комплексных проектов, которые ведет московское правительство, - сказал академик Российской академии наук (РАН), профессор Александр Чучалин. - Если сравнивать Россию и Италию - две разные ситуации. Там паника, никто ничего понять не может. С больницами не ясно, принимают они больных или нет. Все операции отложены на неопределенный срок. Ситуация в Англии приблизительно такая же. Москва и здравоохранение России в целом работают в спокойном режиме. Для правительства Москвы сегодня это тема номер один. В Москве сегодня идут на опережение распространения инфекции. Делается все, чтобы врачебная помощь была доступна».

Мэр Москвы Сергей Собянин держит ситуацию с коронавирусом под личным контролем. На специальную «горячую линию» Департамента здравоохранения Москвы - (495) 870-45-09 каждый день с 8.00 до 21.00 горожане могут позвонить и услышать ответы на свои вопросы. Собянин побывал в call-центре и пообщался с сотрудниками. В своем блоге мэр постоянно сообщает, что делается в городе для борьбы с коронавирусом. Из последних мер - свободное посещение для детей в школах, самоизоляция вместе с домочадцами для каждого вернувшегося из зараженных стран, жесткие правила для работодателей, закрепление понятия «обстоятельства непреодолимой силы» в отношении новой вирусной инфекции. Все это поможет и дальше сдерживать заразу.

Сергей Собянин лично проверил работу столичного call-центра по коронавирусу, куда каждый день звонят по 5 - 6 тысяч москвичей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ХВАТИТ БОЯТЬСЯ, НАЧНИТЕ СМЕЯТЬСЯ

Некоторым сегодня не до шуток. Успеть бы скупить все, что лежит на прилавках. Ау, люди, зачем? По заполненным стеллажам в магазинах видно, что в Москве нет никаких перебоев с продуктами и самыми ходовыми товарами вроде хлеба, молока, мяса, овощей и фруктов. Город обеспечен всем необходимым, так что не стоит пускаться во все тяжкие. Как говорится, вирус придет и

уйдет, а этой тушенкой придется потом давиться еще много лет, за все ведь «уплочено».

Говорят, смех продлевает жизнь. Шутками и мемами про заморскую инфекцию уже забит весь интернет. Одна из первых - «Коронавирус - это ненадолго. Мэйд ин Чайна». Или вот еще: «Я пережил застой 70-х, перестройку 80-х, лихие 90-е, кризис-1998, проблему-2000, эпидемию коровьего бешенства, птичий грипп, свиной грипп, кризис-2009, лето-2010, эпидемию гриппа-2011... 2012? Да, что вы там о коронавирусе?» А песенка Урганта и Малышевой о том, что «мы фашистов победили - победим и эту тварь» вообще разлетелась по сети не хуже вируса. Хватит бояться, начните смеяться! Тем более что никакой эпидемии в Москве нет. Это подтверждает минимум зараженных в столице. Тогда как в Ленинградской области ситуация уже сегодня гораздо более тревожная. В столице уже есть и выздоровевший пациент Давид Беров, перенесший коронавирус в легкой форме.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не больница, а номер в отеле

Для содержания и лечения тех, кто все же заболеет, в Москве созданы специальные условия в суперсовременной больнице в Коммунарке. Поступившие сюда пациенты довольны комфортом и качеством медицинской помощи.

- Моя одноместная палата в этой больнице больше похожа на номер гостиницы, - рассказал в своем видео в Фейсбуке москвич Илья Ковалев. - Большие панорамные окна, просторные санузел и душевая. Все напоминает хороший отель

«три звезды». Если мне что-то нужно, то нажимаю на специальную кнопку, и приходит медсестра. Меня привезли сюда на карантин, потому что я общался с друзьями, приехавшими из Италии. А через некоторое время почувствовал себя плохо, сильно болела голова, появились сухой кашель, озноб. В больнице у меня взяли шесть или семь анализов - кровь, мазки, рентген. Всего надо сдать три теста на коронавирус, так что в больнице я задержусь на две недели.

Кроме этого, сейчас строится еще одна больница в Новой Москве (Воронцовское). Все больные в ней будут изолированы от других пациентов.

Светлые комфортные палаты рассчитаны на 1 - 2 человек. Фото: Пресс-служба Департамента социального блока правительства Москвы

ВОПРОС - РЕБРОМ

А дети могут заразиться?

- В странах, переживших пик заболевания коронавирусом, мы видим положительные результаты лечения, - говорит Людмила Мазанкова, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по инфекционным болезням у детей. - Уже понятно, что дети практически не подвержены этой инфекции. В основном в группе риска - пожилые люди. Лишь 1 процент детей являются носителями коронавируса или заразившимися, но в легкой форме. Особенность болезни у детей в том, что у них нет клинически выраженных тяжелых форм. У зараженного ребенка могут проявляться катаральная лихорадка, ринит, боли в горле, сухой кашель с небольшим количеством мокроты, симптомы нетяжелого бронхита. В таком случае его сразу проверяют на коронавирус, если он недавно приехал из страны с большим количеством заболевших, например, Италии, Германии, или контактировал с вернувшимся оттуда человеком. В столице приняты все меры по предупреждению завоза коронавируса в Россию и особенно в Москву. Из 1,5 тысячи детей, приехавших за последние недели в город из Европы, коронавирусом заболели два ребенка.

При этом не стоит забывать, что у нас сейчас дети продолжают болеть сезонными вирусными инфекциями, например, гриппом, ветрянкой, простудами. Кашлять сегодня можно по разным причинам. Чтобы отличить эти болезни от коронавируса, в столице активно используется диагностика. Если эти дети не были в последнее время за рубежом и не контактировали со взрослыми с диагнозом «коронавирус», тогда не нужно беспокоиться об этом вирусе. При подозрениях мы в первую очередь спрашиваем, где были заболевшие, с кем общались. В столице всех, кто приезжает из зараженных стран, осматривают, берут мазки, отправляют на двухнедельную изоляцию. Город прилагает все усилия, чтобы вирус не распространялся. Всем нам нужно быть осторожными, не паниковать, соблюдать личную гигиену - чаще мыть руки, не трогать лицо, больше находиться на свежем воздухе и постараться не посещать массовые мероприятия. Контроль за состоянием детей все-таки больше зависит от родителей. Если в сегодняшней ситуации им сложно отслеживать контакты ребенка в школе, то стоит задуматься о временном дистанционном обучении. Тем более, если школа это может обеспечить.