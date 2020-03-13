Москвич снял на видео автоподставу.

Про подставы на дорогах слышал, пожалуй, каждый автомобилист. Но, казалось бы где-где, а Москве, усыпанной камерами видеонаблюдения, это явление давно осталось в прошлом. Но это не так. Уже неделю на улице Маргелова, в Хорошевском районе на севере Москвы, орудуют гопники на белом "Фольксвагене". Одну из их автоподстав снял на видео местный житель.

На кадрах хорошо видно, как легковой "Фольксваген" пристроившись сзади, преследует внедорожник "Акура". В какой-то момент из легковушки высовывается мужчина в кепке и бросает камень во впереди идущий автомобиль. Сразу после этого легковушка уходит на обочину и включает аварийку. Останавливается и водитель внедорожника, который услышал звук от удара камня. Вероятно, дальше ему должны были предъявить якобы сбитого пешехода, или поцарапанный автомобиль, но в дело вмешался очевидец, в машине которого был включен авторегистратор.

- Я рассказал водителю внедорожника, что случилось на самом деле. К счастью, камень попал в госномер и обошлось без серьезных повреждений. Пока мы разговаривали, трое хмырей из "Фольсксвагена" отбежали от своего припаркованного авто и ждали в сторонке. Когда они поняли, что есть видео, то просто уехали, - рассказал "Комсомолке" автор видео, просивший не называть его имя.

Бдительный москвич разметил видео в социальных сетях. Тогда и выяснилось, что этот случай не единственный.

- Эти уроды уже несколько дней "работают" в этом районе. Меня точно так же пытались развести. Я знал, что гаишники стоят напротив дома 4 на улице Мневники и сразу поехал к ним. И что вы думаете, они меня просто послали в УМВ. При этом пока мы говорили, эти автоподставщики спокойненько проехали мимо нас, - рассказал "КП" автомобилист Виктор Орлов.

Увы, но пока ни один из пострадавших от автоподставщиков, до полиции так и не доехал: некогда. Но видео, опубликованное публично, уже изучают следователи. По данному факту ведется проверка.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

"Главное, не давать им деньги!"

- Если вы подозреваете, что имеете дело с автоподставщиками, первым делом не зависимо от размеров ущерба, нужно вызывать сотрудников ГИБДД. Для мошенников это невыгодно, в первую очередь, из-за того, что одна и та же машина начнет мелькать в различных ДТП. Злоумышленники хотят получить выплату сразу, на месте. В связи с этим с вероятностью четыре из пяти дело закончится тут же, полюбовно. Они просто уедут, - посоветовал автоюрист Олег Уваров. - Ни в коем случае не нужно поддаваться на уговоры «пострадавших», потому что их главная задача — навязать водителю свою игру, где они дадут фору любому. Они же знают правила этой игры. Не стоит бояться, если мошенники согласятся на вызов стражей порядка. При составлении протокола нужно писать свою версию происходящего и указывать: вы предполагаете, что стали жертвой мошенничества. Очень важно тут же искать свидетелей, опрашивать, узнавать, есть ли поблизости камеры видеофиксации. Кроме того советую сделать запрос в ГИБДД, фигурировала ли данная машина или «потерпевшие» в других авариях, это все позволит доказать в суде, что водитель оказался жертвой мошенничества.