В Москве 9-балльный шторм: прекращаются строительные работы, спасатели рекомендуют не выходить на улицу

Москвичи утром 13 марта получили сообщения от МЧС об ожидающейся погодной угрозе.

- В Москве 13 марта ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 м/с. Это может представлять угрозу вашему здоровью и имуществу. Укройтесь в капитальных строениях, будьте внимательны и осторожны, - предупредили в ГУ МЧС по Москве.

В Москве 9-балльный штормФото: ВКонтакте

Первые сообщения о пострадавших стали появляться в соцсетях уже в полдень. Из-за падения дерева погиб 45-летний москвич. Он ехал в районе Богородское, на машину упало дерево. Удар был такой силы, что машина врезалась в стоящие впереди авто на стоянке.

Спасатели не рекомендуют выходить на улицуФото: ВКонтакте

- Мужчина около 11.50 ехал по 1-й Мясниковской улице в районе дома 16. Там на его автомобиль "Мазда" упало дерево, машину пронесло еще около 100 метров, где произошло столкновение с другими авто. Водитель "Мазды" скончался на месте, - рассказали "КП" в ГУ ГИБДД по Москве.

В Москве 13 марта ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 м/сФото: ВКонтакте

По некоторым данным, от сильного ветра пострадали еще два человека. На девушку возле торгового центра "Перовский" упал рекламный билборд. Состояние ее тяжелое. Рабочие прекращают строительные работы на высотных зданиях.

- Помните о правилах безопасности: не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Такая погода сохранится до конца дня, - сообщили в ЦОДД Москвы.

Призвал москвичей быть осторожнее и мэр города Сергей Собянин. Он попросил горожан обратить внимание на штормовое предупреждение.

В столице прекращаются строительные работыФото: ВКонтакте

- Порывы ветра - до 25 м/с. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны, - значится в сообщении в твиттере Сергея Собянина.

Что с погодой?

Синоптики также предупреждали, что на Москву 13 марта обрушится сильный ветер. Пик порывов ветра придется на период с 9 до 15 часов.

Москвичи утром 13 марта получили сообщения от МЧС об ожидающейся погодной угрозеФото: ВКонтакте

- Такой ветер по шкале Бофорта характеризуется как 9-балльный шторм, при котором вероятны повреждения кровли крыш, падение деревьев и слабозакрепленных конструкций. Не рекомендуются прогулки с детьми. Автомобилисты, будьте осторожны: по возможности паркуйте авто на открытом пространстве! Вечером ветер станет постепенно стихать и уже не превысит штормовые 15 м/с, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Днем в Москве будет не выше +4…+6 градусов, хотя при таком ветре будет ощущаться как -2 градуса.

Первые сообщения о пострадавших стали появляться в соцсетях уже в полденьФото: ВКонтакте

Что будет в выходные? Синоптики говорят, что самое неприятное. В субботу, 14 марта, вечером будет ливень с мокрым снегом, а после 21.00 температура опустится ниже 0 градусов. На дорогах будет гололедица. В воскресенье, 15 марта, воздух остынет до -3…-8 градусов, днем будет всего 0…-5 градусов.