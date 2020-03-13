Очевидцы сообщили, что в подмосковном Клину во время урагана на машину свалилась стена

Сильный ветер, который обрушился в пятницу, 13 марта, на столичный регион, стал причиной локальных неприятностей в нескольких местах. Одно из них - подмосковный город Клин.

По словам очевидцев, на улице 60 лет Комсомола во время урагана отвалилась часть стены жилого девятиэтажного дома.

- Речь идет не о самой стене - отошла обшивка некачественно закрепленного утеплителя, - уточнили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе МЧС Московской области. - Очевидцы сообщили о случившемся в дежурную часть около 12:30. В результате этого происшествия был поврежден один автомобиль, стоявший около дома. Среди людей пострадавших нет.

По словам представителей ведомства, пострадавшую от ветра обшивку стены местные коммунальщики уже восстановили собственными силами.

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Москвичи утром 13 марта получили сообщения от МЧС об ожидающейся погодной угрозе.

- В Москве 13 марта ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 м/с. Это может представлять угрозу вашему здоровью и имуществу. Укройтесь в капитальных строениях, будьте внимательны и осторожны, - предупредили в ГУ МЧС по Москве. (подробности)