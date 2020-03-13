"Мы стали поднимать банер и увидели, что из головы хлещет кровь": очевидцы рассказали, как спасали чемпионку России по ножевому спорту

О сильном порывистом ветре москвичей предупреждали еще накануне пятницы, 13 марта. А рано утром все получили напоминания: "ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду". Горожанам рекомендовали не приближаться к рекламным конструкциям и деревьям. Многие вообще остались дома, но без происшествий не обошлось.

Сначала появилось сообщение о падении дерева на автомобиль. Водитель погиб. А через несколько часов рекламный банер рухнул на молодую женщину.

Все произошло на улице Свободный проспект, в районе дома 33. Прямо на входе в торговый центр "Перовский" конструкция размером примерно метр на полтора оторвалась от креплений и полетела на людей. Тяжелые травмы получила 34-летняя Вероника Муха. Молодая женщина известна в спортивных кругах. Она Чемпионка России по ножевому спорту. Тем, что осталась жива, женщина обязана простым прохожим.

- Я все своими глазами видела. Рекламный щит накрыл ее за считанные доли секунды. Мы сразу бросились его поднимать. Навалились всей гурьбой и осилили. Когда подняли, увидели, как из головы хлещет кровь, - рассказала kp.ru очевидец Анна.

Cкорая приехала быстро. Вероника находится в реанимации одной из московских больниц. Медики не спешат делать прогнозы: состояние тяжелое.

На месте проиcшествия сейчас работают коммунальные службы города и криминалисты Следственного комитета.

- По предварительным данным, на пострадавшую упала часть наружного рекламного баннера, который был закреплен на фасаде торгового центра. На щите была размещена реклама ортопедического магазина, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766230" frameborder="0"></iframe> Ветер в Москве повалил деревья и снес светофоры.

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