Ураган в Москве: 216 упавших деревьев, 48 поврежденных машин, 12 сорванных крыш

Москва начинает подсчитывать последствия урагана, прилетевшего в город вечером в четверг, 12 марта. Стихия продолжает весь день бушевать и сегодня, в пятницу, 13 марта.

- По прогнозу в столице сохраняются сильные юго-западный и западный ветра порывами до 20 - 25 метров в секунду, - сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. - Все службы города были оперативно переведены в усиленный режим работы. По данным на 16.00 13 марта в городе во время урагана упали 216 деревьев (уже убрано - 117), повреждено 48 автомобилей, нарушены кровли 12 зданий, произошло 2 случая обрыва электропроводов (подача электроэнергии восстановлена).

Увы, есть пострадавшие. Из них 1 человек погиб, 2 - ранены.

- Москвичам и гостям столицы все еще рекомендуется по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, не выходить на прогулки в парки, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, - отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы. - Городские службы продолжают работать в усиленном режиме и постоянно контролировать ситуацию.

Напомним, о надвигающейся непогоде москвичей заранее предупредили с помощью смс-рассылки 12 операторов сотовой связи. Объявления об урагане получили на мобильники более 4 миллионов абонентов. Такие же сообщения транслировались на уличных видеоэкранах и информационных табло, а также по всем основным телевизионным и радиоканалам, в общественном транспорте.

Власти просят жителей по возможности не выходить на улицуФото: СОЦСЕТИ

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Если во время урагана увидели чрезвычайную ситуацию, например, падающие деревья или рабочих на крыше здания, тогда в случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве - (495) 637-22-22.