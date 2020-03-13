В Москве коронавирус ограничил количество гостей Недели моды до 1000 человек

Из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в мире Национальная палата моды ограничила количество гостей Недели моды MBFW Russia в Москве. 40-й сезон состоится в столичном "Манеже" с 31 марта по 4 апреля, но ограничения ввели уже сейчас.

- На площадке одновременно смогут находиться не более 1000 человек (действующее в Москве ограничение – до 5000 человек). Количество посадочных мест на каждом показе также будет сокращено до 500, - рассказали в пресс-службе Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

- А как будут контролировать количество людей? - уточняю.

- Используется электронная система регистрации и прохода на мероприятие, что позволит контролировать количество гостей, находящихся одновременно в "Манеже". К тому же в вечернее время (прайм-тайм) перерыв между показами будет увеличен до 1,5 часов.

Ограничения из-за коронавируса коснулись и международной программы Mercedes-Benz Fashion Week Russia - она перенесена на следующий сезон (осень 2020 года). Также перенесли приезд международного экспертного совета и показы зарубежных дизайнеров-победителей Global Talents, дизайнерский шоу-рум POP-UP SHOP, в котором подтвердили свое участие более 120 московских брендов.

В рамках POP-UP SHOP были запланированы мастер-классы и встречи российских и международных экспертов по трендам и новинкам индустрии fashion. Но более 100 подтвержденных визитов зарубежных специалистов отменены, так как треть из них – из Италии, из Ломбардии (региона, который находится на карантине).

- Какие меры безопасности, дезинфекции будут применены в "Манеже"? - спрашиваю.

- На входах будет установлена система дистанционного измерения температуры тела. Если у кого-то будет температура и недомогание, гостям посоветуют обратиться к врачам скорой медицинской помощи (они будут дежурить в "Манеже"). Будет увеличена частота санитарной обработки. К тому же в "Манеже" установят более 30 диспенсеров для бесконтактной обработки рук антисептическими средствами. Гостям с признаками ОРВИ будет рекомендовано обратиться к врачам скорой медицинской помощи, - рассказали в в пресс-службе Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

- Нужно приходить в маске?

- Необходимо следовать рекомендациям по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, размещенным на сайте Роспотребнадзора.

Организаторы показа мод говорят, что те, кто не попадут лично на шоу, следить за происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia смогут с помощью прямой трансляции на официальном сайте.

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