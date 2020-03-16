2020-03-16T10:41:16+03:00
Здоровье

Профилактика и лечение ОРВИ, ринита за 120 рублей*

Друзья, до окончания сезона ОРВИ ещё два месяца. Давайте поговорим, как лечить простуду и насморк
Поделиться:
Изменить размер текста:

По статистике, каждый четвёртый наш соотечественник отдыхал в странах Азии: Тайланде, Китае, Индонезии и других. Если вы из их числа, то наверняка видели, как местные жители лечат насморк. Они покупают в аптеках не капли и спреи, а «карандаши» с эфирными маслами и ментолом. И делают это уже несколько десятилетий подряд!

Кстати, вспомните, каким средством от простуды пользовались все в СССР? Правильный ответ – вьетнамский бальзам «Звёздочка».

Сегодня мы с вами попросту забыли об этом и даже не подозреваем, что российскими специалистами уже давно разработано медицинское изделие для аромаингаляции – «Дуолор». Оно официально зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 29 января 2019 года № РЗН 2013/54.

Если сравнивать с той же «Звёздочки», то в его состав входят только те эфирные масла, которые обладают максимально полезными свойствами. Они взаимно дополняют друг друга и усиливают лечебный эффект, обеспечивая нам сразу тройную защиту от инфекций:

Масло пихты, к примеру, оказывает сильное противовоспалительное действие и хорошо укрепляет иммунитет.

А вот масло камфоры, ещё издавна считается отличным антисептиком и имеет высокую противовирусную активность.

Ну а масло эвкалипта не только помогает прочищать слизистую носа, но и активно препятствует размножению и распространению вирусов.

Вот ещё важный момент: в отличие от обычных ингаляторов – «карандашей», «Дуолор» воздействует одновременно на обе ноздри. Применять его нужно и просто для профилактики. Что важно, делайте это в любых общественных местах - вы никого не смутите и не помешаете окружающим.

И ещё - доступная цена ингалятора не ударит по вашему кошельку.

Приобрести ингалятор «Дуолор» можно в аптеках вашего города.

Посмотрите видео о аромаингаляции на сайте производителя: www.dinamika.ru

*рекомендованная цена

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доверяй, но проверяй: лекарство могут поменять на БАД?!
Воспользоваться рекомендациями или нет – в этом большую роль играет авторитет источника информации. И, если слепая вера советам блогеров и артистов потеряла свою актуальность, то к профессионалам уровень доверия по-прежнему высок
Mixit запустил новую линию «волшебной» уходовой косметики Euphoria
Новая линейка Euphoria Mixit как раз на все 1000% олицетворяет миссию бренда, включает в себя качественный состав, потрясающий косметический эффект, а также подлинные эмоции от использования средств. Это еще и просто красиво!
Ни единого волоска: как подготовиться к лазерной эпиляции
Лазерная эпиляция помогает избавиться от нежелательной растительности на лице, ногах, руках, в зоне бикини и подмышек. Но чтобы процедура прошла качественно и эффективно, нужна предварительная подготовка
Новости 24
Столичных водителей призвали не спешить менять зимнюю резину
В Московской области 5-летняя девочка утонула на пруду во дворе у бабушки
Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная"
Погода в Москве на 15 марта 2020 года: метель продолжит бушевать
Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар
Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане жителя Москвы
Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже
В московском профсоюзе полиции оценили селфи сотрудников на фоне трупов
Вестибюль станции метро «Текстильщики» закроют на выходные
Погода в Москве на 13 марта 2020 года: город накроет ураган
Врачи: Скончавшийся в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
В Подмосковье 400 спецмашин убирают дороги после зимы
В Москве трехлетняя девочка погибла при падении из окна
В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи
В Москве школьник покончил с собой из-за проблем с учебой
В Москве на МКАД загорелся автобус
Московский зоопарк открыл еще один вход и продлил работу на час