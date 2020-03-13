Во Внуково таксист обокрал москвичку, вернувшуюся с шопинга в Италии

Москвичка вернулась из Италии с полным чемоданом покупок. Вышла на привокзальной площади во Внуково, хотела поймать такси. Когда нашла машину, то поняла, что чемодана уже нет. А в нем новая одежда, которую она купила во время шопинга в Милане. Потратила почти 100 тысяч рублей.

- Женщина обратилась в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково. Она попросила принять меры к розыску чемодана с вещами, приобретенными ею за границей, и утраченного по прилету в столицу на привокзальной площади аэропорта. Ущерб составил свыше 100 000 рублей, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по ЦАО.

Женщина в деталях описала место, где стояла, куда ходила. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как на забытый чемодан обращает внимание мужчина, а потом, выждав какое-то время, забирает его и кладет в багажник такси. Номер машины вычислили, узнали имя водителя, который работал таксистом. Им оказался 58-летний москвич. Сотрудники полиции поговорили с ним, и мужчина в содеянном сознался. Похищенные платья и сам чемодан таксист вернул. Но уголовное дело все равно возбудили.

- В отношении гражданина следователь возбудил уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (часть 2, «в»). Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется следствие, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по ЦАО.

По статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» таксисту грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 5 лет.