Студентка Высшей школы экономики выпала с восьмого этажа и выжила

15 марта около двух часов ночи в полицию Одинцовского района района обратились местные жители, которые рассказали, что под окнами их многоэтажки лежит девушка и не двигается. Прибывший наряд полиции установил, что пострадавшая выпала с квартиры, располагающейся на 8 этаже дома. Сейчас 19-летняя студентка первого курса ВШЭ находится в больнице под наблюдением врачей.

- Девушка в коме, у нее травма головного мозга и многочисленные переломы. Состояние пострадавшей очень тяжелое, - сообщил kp.ru источник в местной больнице.

В квартире, из которой выпала 19-летняя Катя, находился 40-летний мужчина. Сейчас он доставлен в отдел полиции, где дает показания. Мужчина рассказал, что девушка живет в студенческом общежитии, а к нему она пришла по объявлению о сдаче комнаты.

- Сейчас в полиции находится свидетель произошедшего и хозяин квартиры 40-летний Денис С.. Мужчина ранее был судим за незаконное хранение наркотических средств. Мужчина рассказал, что девушка упала сама. И что она пришла по объявлению, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

У пострадавшей, как и у владельца квартиры, были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Сейчас полиция рассматривает версию, что девушку могли вытолкнуть во время посиделок с алкоголем.