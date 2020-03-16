Кунцево выступает за реконструкцию

Например, жители 47-48 кварталов района Кунцево положительно относятся к начавшейся программе реконструкции. Связано это с изношенностью коммунальной инфраструктуры старого фонда.

Результаты последнего социсследования ВЦИОМ на тему оценки качества услуг ЖКХ россиянами говорят о том, что качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%).

Во главу угла жители ставят именно качество услуг и уровень благоустройства придомовых территорий. Это подтверждается и результатами проведенного Институтом политических исследований (ИПИ) соцопроса, в рамках которого жителям столицы задавались вопросы по качеству услуг ЖКХ и удовлетворенности условиями проживания, а также готовности к переезду, смене места жительства.

В целом в столице удовлетворенность качеством услуг ЖКХ составляет 69,7%, что выше, чем по стране почти на 10%. Основные претензии жителей столицы не к качеству услуг, а к их стоимости (66%), хотя это значение ниже, чем по России в целом.

- Следует отметить, что удовлетворенность качеством коммунальных услуг достаточно сильно варьируется по районам Москвы. Там, где жилой фонд новый или относительно новый, удовлетворенность выше, - дает свою оценку результатам исследования директор ИПИ Сергей Марков. - И наоборот, в домах хрущевской застройки низкая удовлетворенность качеством услуг в целом. Жители не удовлетворены высокими ценами на услуги ЖКХ на фоне старой инфраструктуры. Здесь не только идет речь о несоответствии цены и качества, вопрос глубже. Ведь даже если цена на услуги ЖКХ будет ниже, но у жителей – старый водопровод, из которого идет вода с неприятным запахом, люди все равно будут не удовлетворены услугами коммунальных служб.

Так, например, район Кунцево, в котором много жилых домов постройки середины прошлого века, демонстрирует один из самых низких показателей по удовлетворенности и самые высокие претензии по качеству услуг ЖКХ (хотя по остальным параметрам жители Кунцево оценивают свой район не хуже, чем в среднем по Москве). Люди отмечают, что даже в домах, где «вроде бы сделали капремонт», так и остаются нерешаемыми проблемы с сырыми подвалами и слабой электропроводкой, а в старых дворах нет места ни детям, ни пожилым, ни владельцам автомашин. Что касается результатов социсследования конкретно в кварталах 47-48 Кунцево, эксперт отметил, что программу реконструкции кварталов поддерживают более двух третей всех опрошенных жителей (69%), 9% высказались против. Оставшаяся часть поддерживает реконструкцию с определенными оговорками.

«Эта программа является важной, поскольку дома старые, не отвечают современным запросам людей, - пояснил необходимость программы Сергей Марков. - В «хрущевках» нет лифтов, невозможно занести мебель, а для инвалидов дома - настоящая беда. Поэтому программа является абсолютной необходимостью. Ну, и конечно, остаться жить в привычном районе – это один из важных запросов людей, который становится для многих решающим».

Жители Кунцево регулярно сталкиваются с изношенной коммунальной инфраструктурой.

При этом соцопрос показал, что количество респондентов, безусловно поддерживающих программу реконструкции, выросло по сравнению с прошлым годом (было 53%). Наиболее вероятной причиной таких изменений является то, что жители увидели первый результат расселения жильцов трех домов с улицы Ивана Франко и качество предоставляемых новых квартир.

Эксперт отметил, что программу реконструкции кварталов поддерживают более двух третей всех опрошенных жителей (69%).

Еще в 2018 году инициативная группа жителей Кунцево направила обращение мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой немедленно начать программу реконструкции района. Тогда жильцы собрали около тысячи подписей за переселение в новые дома. В прошлом году правительством Москвы было принято решение о расселении жителей домов № 20, 18 к.1 и 22 к.2 с улицы Ивана Франко рамках комплексной программы реконструкции района. Люди переехали в благоустроенное жилье на Ярцевскую, Рублевское шоссе, Истринскую, Партизанскую и ЖК «Крылатский». В настоящее время на прилегающей к этим домам территории уже ведутся работы по строительству нового муниципального дома, в который переедут ждущие своей очереди жители квартала.