Московским таксистам раздают маски и требуют дезинфицировать машины

Коронавирус распространяется по миру со скоростью 800-900 км/час. Такова прыть современных самолетов. А по городу он разносится по 60-90 км/час. Догадаетесь почему? Это же скорость наземного транспорта!

Один из популярнейших видов — такси. При этом он опасен: за день в машину садятся сотни человек.

НА КАРТЕ ОТМЕТЯТ НЕ ТОЛЬКО ПАССАЖИРОВ, НО И ВРАЧЕЙ

— Создали памятки для водителей и пользователей. Уведомили таксопарки о требованиях Роспотребнадзора по дезинфекции машин. Случаи заболевания во многом связаны с возвращением из-за рубежа. На днях организуем в Шереметьево пункты, где водители смогут бесплатно получить маски, дезинфицирующие средства, а также измерить температуру, — рассказали в «Яндекс. Такси», которое также в России отвечает за UBER.

Фирма уверяет, что водители могут посетить бесплатный пункт телемедицинского контроля в Москве. По сути это онлайн консультация с врачом. Вместе с пунктами дезинфекции их отметят на карте в водительском приложении.

Пассажирам напомнили, что безнал — самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами.

Римский таксист как смог обезопасил себя и пассажиров при помощи подручных средств. Фото: ТАСС/Zuma

КАШЛЯЕШЬ - СИДИ ДОМА

Другой крупный агрегатор «Ситимобил» также сделал памятку для водителей и положил инструкции для пассажиров. Сейчас ведут переговоры с подрядчикам о регулярной дезинфекции.

— Таксопарки обязаны контролировать здоровье водителей и не допускать к работе с симптомами ОРВИ. Также они должны обеспечивать водителей одноразовыми масками, антисептиками для рук и дезинфицирующими средствами. Водителям рекомендуется регулярно обрабатывать ручки дверей, проводить влажную уборку салона и не менее двух раз в сутки проветривать салон, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании.

В Gett kp.ru сообщили, что активно делятсяся таксопарками рекомендациями от Минздрава.В приложении для водителей разместили инструкции по обработке автомобиля и мерам гигиены.

— Многие спрашивают про блокировку аккаунтов водителей и клиентов. Но мы не обладаем доступом к данным о людях с подозрением на коронавирус и подтвержденных случаях, — пояснили в PR-службе агрегатора.

МАСКИ ПОКА НЕ ВЫДАЛИ

Другие крупные компании не ответили на вопрос «КП». Впрочем, рассказы пиарщиков еще не значат, что таксисты кинулись натирать салон антисептиком и при малейшем насморке не вышли в рейс. Водителей в масках лично мы не видели.

Москвич Яшар Валеев как и многие бомбилы работает в нескольких фирмах. Идет туда, где жирнее заказы, а это величина переменная.

— Нам в приложение приходила памятка. Я не читал, что там интересного — мойте руки чаще, носите маски. В моем таксопарке температуру не меряют, маски в дорогу не выдают, антисептика не дали. С утра пришел, взял машину и на линию. Машину сами мы не моем, это делает парк. Может и обрабатывают салон — не знаю. Вблизи аэропортов у «Ситимобила» и «Яндекса» есть свои точки с зонами отдыха для таксистов. Возможно, там что-то будут выдавать, нам пока ничего не говорили.