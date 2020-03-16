Очевидцы о дебоше пьяных пассажиров на рейсе Москва-Пхукет: Били полицейских ногами и разбили видеорегистратор

О буйных пассажирах на рейсе Москва-Пхукет сообщили в дежурную часть аэропорта Внуково сами бортпроводники. На посадке они обратили внимание на шумных мужчину с женщиной. Замечания на счет некорректного поведения парочка не принимала. Наоборот стали громко разговаривать, выражаться нецензурной бранью и вовсе не реагировали на замечания обслуживающего персонала.

Бортпроводники еще до взлета сообщили полицейским о необходимости прибытия наряда на борт самолета, готовящегося вылететь в Пхукет.

Но и поднявшиеся в салон самолета сотрудники транспортной полиции не сразу смогли успокоить буйных пассажиров.

- Мужчина и женщина были с явными признаками алкогольного опьянения. К тому моменту командир воздушного судна дал отказ данным пассажирам в перелете из-за их неадекватного поведения. Паре было предложено покинуть салон самолета и проследовать в дежурную часть отдела полиции, - рассказывают в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

- За ними пришли полицейские. Сказали им выходить. Но женщина на такой вариант не согласилась и пустила в ход кулаки. Била полицейских-женщин ногами, разбила видеорегистратор. Одну укусила за запястье, вторую сотрудницу била по телу, - рассказывает Николай, пассажир рейса Москва-Пухкет.

Мужчина бить сотрудниц полиции не стал, но и цензурные слова не подбирал. Выйти из самолета он тоже отказывался. Сотрудникам полиции пришлось применить силу и наручники, чтобы доставить пьяную парочку в дежурную часть.

Позже пассажиры рассказали, что они москвичи. Мужчине - 38 лет, женщине - 35 лет. Хотели загорать на солнце две недели, но теперь их ждет другой "отдых".

- В отношении дебоширов составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), - сказали в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

К тому же собранные транспортными полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия в отношении вышеуказанных лиц процессуальных решений по фактам применения насилия и оскорбления в отношении представителей власти. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Паре грозит административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, а женщине за размахивание ногами и телесных повреждений сотрудникам полиции дополнительно еще штрафо в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет.