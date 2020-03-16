2020-03-16T14:43:06+03:00
Происшествия

Укусившая полицейского пассажирка рейса "Москва-Пхукет" думала защитить себя алкоголем от вируса

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Протрезвевшие дебоширы утром дали признательные показания под камеру.Протрезвевшие дебоширы утром дали признательные показания под камеру.Фото: МВД России
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Настоящий бардак учинила пара жителей столичного региона на борту рейса "Москва-Пхукет". 39-летний мужчина и 36-летняя жительница Подмосковья сели в самолет уже прилично выпившими. В ожидании взлета они решили распечатать купленную в дьюти-фри бутылку и поднять градус, чтобы защитить себя от вируса. Об этом спорном способе они узнали в интернете.

Выпившие громко разговаривали, выражались нецензурной бранью, не реагировали на замечания экипажа. Тогда командир воздушного судна отказал этим пассажирам в перелете из-за их неадекватного поведения. Он вызвал сотрудников транспортной полиции, и предложил дебоширам покинуть салон самолета.

- Следствием установлено, что 15 марта текущего года примерно в 01.35 минут, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла инспекторам специализированного отдела по обеспечению общественного порядка ЛО МВД России в аэропорту Внуково, прибывшим на борт воздушного судна, следовавшего рейсом "Москва - Пхукет", удары ногой в область живота и укусила за кисть левой руки, - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Чтобы доставить хулиганов в дежурную часть, сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу и наручники.

Протрезвевшие дебоширы утром дали признательные показания под камеру.

- Это была защитная реакция, у меня руки были заняты. Я сожалею об этом, - заявила укусившая полицейского.

Сожалеть есть о чем: вместо полета в Таиланд дебоширам грозит пять лет колонии и штраф в размере 200-сот тысяч рублей.

Кстати, с 4 июня 2018 года российские авиакомпании имеют право вносить хулиганов в "черные списки" дебоширов. Угодившим в этот список будет отказано в полетах на один год.

В аэропорту Внуково сняты с борта два дебошира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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