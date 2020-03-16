За стеклом и в перчатках: как спасают от коронавируса кассиров в метро Москвы

Пассажиропоток в московском метро визуально снизился, некоторые горожане ограничивают количество поездок, чтобы минимизировать риск заболевания коронаврисом. В самом метро необходимые меры профилактики и дезинфекции начали применять месяц назад, а с 16 марта кассирам метрополитена выдали перчатки.

- На сегодняшний день в штате Московского метрополитена более 3700 кассиров. Для того, чтобы снизить риск заболевания вирусом мы обеспечили наших сотрудников дезинфицирующими средствами для рук, а с сегодняшнего дня начинаем выдавать им перчатки. Помимо этого мы проводим регулярную обработку всех поверхностей, в том числе пассажирской зоны: раз в час автоматы по продаже билетов, регулярная обработка подвижного состава. А также подуличные переходы, эскалаторы. Для нас важно здоровье сотрудников и пассажиров, - рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Маски кассирам не выдавали, так как они не контактируют с пассажирами настолько близко - кассовые помещения защищены стеклом.Фото: Алиса ТИТКО

Маски кассирам не выдавали, так как они не контактируют с пассажирами настолько близко - кассовые помещения защищены стеклом. Пассажирам метро напомнили, что возможен и бесконтактный способ оплаты проезда: с помощью банковской карты, в автоматах и через приложение "Метро Москвы".

- По прибытию на работу у нас спрашивают, как мы себя чувствуем. Выдают антисептик и перчатки, работаем в штатном режиме. Если почувствуем недомогание, то ставим в известность старшего кассира и остаемся дома, - рассказала Наталья Трещалина, кассир станции метро "Проспект мира".

Московский метрополитен усилил мероприятия по уборке.Фото: Алиса ТИТКО

Помимо основных мероприятий, с сегодняшнего дня стали измерять температуру наших кассиров и дистанционно измеряют температуру пассажиров, которые входят на станции.

Дистанционное измерение температуры начали проводить в вестибюлях на фоне сезона простуды и вирусов по поручению мэра Москвы. Применяемые камеры с тепловизорами направлены в сторону потока входящих пассажиров, они абсолютно безопасны для человека.

- Список станций, на которых ведется такой мониторинг, постоянно обновляется, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Пассажирам метро напомнили, что возможен и бесконтактный способ оплаты проезда: с помощью банковской карты, в автоматах и через приложение "Метро Москвы".Фото: Алиса ТИТКО

Московский метрополитен усилил мероприятия по уборке. Они стали чаще, с применением специальных средств. К тому же стали чаще менять воздушные фильтры в вагонах, проводится кварцевание подвижного состава.

- Когда мы приходим на работу, то сразу проходим медосмотр, если температура, то отстраняют. Если нет, то продолжаем убирать. Каждый час моем все поверхности, начиная от кассовой зоны, все ручки, турникеты, билетные аппараты, - рассказала Оксана Суркова, сотрудник клинингового центра Московского метрополитена.