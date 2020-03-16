2020-03-16T18:04:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Водители московских автобусов и трамваев из-за коронавируса не будут продавать билеты

Такая мера снизит риски заражения
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспортаЭта мера снизит риски заражения водителей общественного транспортаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве приняты дополнительные ограничения с 16 марта в связи с распространением коронавируса. В их числе и временная отмена продажи билетов водителями в салонах транспортных средств с 17 марта. Речь о наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах).

- Эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ. Подобные меры уже приняли в Берлине, Хельсинки и Цюрихе, пользоваться только бесконтактной оплатой рекомендуют в Лондоне и мегаполисах США.

- Сегодня меньше 1% пассажиров приобретают билеты у водителей за наличные. Пассажиры могут воспользоваться услугой с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей. Стоимость проезда по банковской карте составит 44 рубля – это на 23% дешевле, чем билет у водителя, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Напомним, с 16 марта в столичном метро кассирам выдали перчатки, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом.

- Мы обеспечили наших сотрудников дезинфицирующими средствами для рук, а с сегодняшнего дня начинаем выдавать им перчатки. В настоящее время в штате Московского метрополитена более 3700 кассиров, - рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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