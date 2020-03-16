За сутки в Москве зафиксировали 20 новых случаев коронавируса
В понедельник, 16 марта в Москве зафиксировано 20 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
- Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. Среди заболевших - один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице имени Башляевой, - сообщили в оперштабе.
Большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что и другой ранее заболевший. Еще 3 пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов.
- В настоящий момент установлен полный круг близких контактов заболевших. Три человека уже получают помощь в больнице в Коммунарке. Семь человек остались на домашнем карантине, один находится в обсервационном центре. Часть пассажиров рейсов уже находятся под медицинским наблюдением, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.
Всего в столице выявлены 53 случая коронавируса. Один из пациентов, футболист Давид Беров успешно выздоровел. В понедельник, 16 марта он вернулся на поле.
- Чувствую себя отлично не кашляю, - похвалился Давид свои подписчикам в Инстаграм.
Еще трое заболевших в воскресенье, 15 марта, получили первые отрицательные тесты. Этих пациентов готовят к выписке.
ВАЖНО
Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:
Рейс SU 2415 12.03.2020 Милан – Москва
Рейс В3 832 02.03.2020 Жирона – Москва
Рейс S7 3586 07.03.2020 Верона – Москва
Рейс SU 2487 08.03.2020 Цюрих – Москва
Рейс W6 2489 04.03.2020 Будапешт – Москва
Рейс SU 2383 11.03.2020 Женева – Москва
Рейс SU 2629 04.03.2020 Брюссель – Москва
Рейс AF 1044 04.03.2020 Париж – Москва
Рейс SU 2381 09.03.2020 Женева – Москва
Рейс FV 5876 26.02.2020 Таиланд – Москва
Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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