2020-03-16T17:37:34+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве зафиксировали 20 новых случаев коронавируса

«Комсомолка» публикует список авиварейсов, которыми заразившиеся вернулись в столицу
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
В понедельник, 16 марта в Москве зафиксировано 20 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Фото: Сергей Карпухин/ТАССВ понедельник, 16 марта в Москве зафиксировано 20 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Изменить размер текста:

В понедельник, 16 марта в Москве зафиксировано 20 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

- Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. Среди заболевших - один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице имени Башляевой, - сообщили в оперштабе.

Большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что и другой ранее заболевший. Еще 3 пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов.

- В настоящий момент установлен полный круг близких контактов заболевших. Три человека уже получают помощь в больнице в Коммунарке. Семь человек остались на домашнем карантине, один находится в обсервационном центре. Часть пассажиров рейсов уже находятся под медицинским наблюдением, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Всего в столице выявлены 53 случая коронавируса. Один из пациентов, футболист Давид Беров успешно выздоровел. В понедельник, 16 марта он вернулся на поле.

- Чувствую себя отлично не кашляю, - похвалился Давид свои подписчикам в Инстаграм.

Еще трое заболевших в воскресенье, 15 марта, получили первые отрицательные тесты. Этих пациентов готовят к выписке.

ВАЖНО

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:

Рейс SU 2415 12.03.2020 Милан – Москва

Рейс В3 832 02.03.2020 Жирона – Москва

Рейс S7 3586 07.03.2020 Верона – Москва

Рейс SU 2487 08.03.2020 Цюрих – Москва

Рейс W6 2489 04.03.2020 Будапешт – Москва

Рейс SU 2383 11.03.2020 Женева – Москва

Рейс SU 2629 04.03.2020 Брюссель – Москва

Рейс AF 1044 04.03.2020 Париж – Москва

Рейс SU 2381 09.03.2020 Женева – Москва

Рейс FV 5876 26.02.2020 Таиланд – Москва

Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор» [видео]
Российско-американский генетик Анча Баранова: коронавирус проникает в наш организм, как угонщик автомобилей
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона объяснила, как опасная инфекция проникает в клетки человека и почему коронавирус напал на человечество
Новости 24
Собянин рассказал о расширении ограничительных мер из-за короновируса
Более 2 тысяч человек заняты на строительстве инфекционного центра в ТиНАО
Из-за теплой погоды в Подмосковье раньше срока вернулись перелетные птицы
Работы по благоустройству парка Северного речного вокзала завершат к 1 сентября
Столичных водителей призвали не спешить менять зимнюю резину
В Московской области 5-летняя девочка утонула на пруду во дворе у бабушки
Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная"
Погода в Москве на 15 марта 2020 года: метель продолжит бушевать
Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар
Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане жителя Москвы
Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже
В московском профсоюзе полиции оценили селфи сотрудников на фоне трупов
Вестибюль станции метро «Текстильщики» закроют на выходные
Погода в Москве на 13 марта 2020 года: город накроет ураган
Врачи: Скончавшийся в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
В Подмосковье 400 спецмашин убирают дороги после зимы
В Москве трехлетняя девочка погибла при падении из окна
В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи
В Москве школьник покончил с собой из-за проблем с учебой
В Москве на МКАД загорелся автобус
Московский зоопарк открыл еще один вход и продлил работу на час