За сутки в Москве зафиксировали 20 новых случаев коронавируса

В понедельник, 16 марта в Москве зафиксировано 20 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

- Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. Среди заболевших - один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице имени Башляевой, - сообщили в оперштабе.

Большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что и другой ранее заболевший. Еще 3 пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов.

- В настоящий момент установлен полный круг близких контактов заболевших. Три человека уже получают помощь в больнице в Коммунарке. Семь человек остались на домашнем карантине, один находится в обсервационном центре. Часть пассажиров рейсов уже находятся под медицинским наблюдением, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Всего в столице выявлены 53 случая коронавируса. Один из пациентов, футболист Давид Беров успешно выздоровел. В понедельник, 16 марта он вернулся на поле.

- Чувствую себя отлично не кашляю, - похвалился Давид свои подписчикам в Инстаграм.

Еще трое заболевших в воскресенье, 15 марта, получили первые отрицательные тесты. Этих пациентов готовят к выписке.

ВАЖНО

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:

Рейс SU 2415 12.03.2020 Милан – Москва

Рейс В3 832 02.03.2020 Жирона – Москва

Рейс S7 3586 07.03.2020 Верона – Москва

Рейс SU 2487 08.03.2020 Цюрих – Москва

Рейс W6 2489 04.03.2020 Будапешт – Москва

Рейс SU 2383 11.03.2020 Женева – Москва

Рейс SU 2629 04.03.2020 Брюссель – Москва

Рейс AF 1044 04.03.2020 Париж – Москва

Рейс SU 2381 09.03.2020 Женева – Москва

Рейс FV 5876 26.02.2020 Таиланд – Москва

Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.